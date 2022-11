Escape Game mit 89 % positiven Bewertungen auf Steam lässt euch im Koop knifflige Rätsel lösen – Kommt bald für PS5 und PS4

„We Were Here Forever“ ist ein Rätselspiel, das ihr zu zweit im Koop-Modus zockt. Es hat 89% positive Bewertungen auf Steam und erscheint am 31. Januar 2023 auch für PS5 und PS4.

Was ist We Were Here Forever für ein Spiel? Es handelt sich um ein „Escape Game“, bei dem ihr gemeinsam mit einer weiteren Person eure Umgebung erkunden und zahlreiche Rätsel lösen müsst.

Worum geht es in We Were Here Forever? Ihr seid gemeinsam mit einer weiteren Person im Reich von Castle Rock gefangen. Nun müsst ihr entkommen. Dafür macht ihr euch gemeinsam auf die Suche nach Hinweisen und plant eure Flucht – jedoch steckt manchmal mehr hinter den Dingen, als auf den ersten Blick zu sehen ist.

Hier seht ihr den Release-Trailer zu We Were Here Forever:

Wie sieht das Gameplay in We Were Here Forever aus? Ihr könnt das Spiel nur im Koop zocken. Ihr erwacht getrennt von eurem Spielgefährten in einer verlassenen Burg, welche sich in einer eisigen Umgebung befindet. Zu Beginn habt ihr nur einen einzigen Gegenstand bei euch – ein Walkie-Talkie.

Mit diesem könnt ihr euch mit eurem Gefährten absprechen und zunächst versuchen, einander zu finden. Gemeinsam macht ihr euch dann an die Mission, einen Ausweg aus eurer Gefangenschaft zu finden.

Ihr könnt nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Fremden online das Spiel zocken.

Ihr erkundet die Burg, haltet die Augen nach Hinweisen offen und löst Rätsel und Puzzles, die zwischen euch und eurer Freiheit stehen. Außerdem deckt ihr die Geheimnisse, des nahegelegenen Dorfs Rockbury auf.

Hier seht ihr ein paar Gameplay-Eindrücke aus We Were Here Forever

Wie schneidet We Were Here Forever auf Steam ab? Von insgesamt 5.725 Bewertungen auf Steam fallen 89 % positiv aus. Damit schneidet das Spiel „sehr positiv“ auf der Plattform ab (Stand 03. November 2022, via Steam).

Wann erscheint We Were Here Forever auf Konsole? Ab dem 31. Januar 2023 können Spieler das Game auch auf der PS5 und der PS4 zocken. Auf der Webseite ist zudem ein baldiger Release für Xbox angekündigt.

Wie viel kostet We Were Here Forever? Aktuell gibt es das Spiel auf Steam für 17,99 € zu holen. Ihr könnt euch We Were Here Forever auch im Bundle mit den drei Vorgängerspielen der Reihe für 29,90 € kaufen.

Auch gibt es ein „Fan Pack“, bei dem zusätzliches Online-Material, wie ein digitales Buch oder der Soundtrack, enthalten sind für 22,52 €.

Kleiner Tipp: Den Soundtrack findet ihr sonst auch auf der offiziellen Webseite des Spiels oder auf Spotify.

Wenn ihr zuerst ein wenig in die Spielreihe reinschnuppern wollt, bevor ihr euch den 3. Teil kauft, gibt es ebenfalls auf Steam den ersten Teil der Reihe mit dem Titel „We Were Here“ momentan kostenlos zu holen (Stand: 03.11.2022).

Der erste Teil ist ebenfalls mit Koop-Modus und spielt, ähnlich wie der dritte Teil, in einer Burg mit Eislandschaft als Setting.

