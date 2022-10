Survival-Game mit sehr positiven Reviews auf Steam ist im Sale – „Dieses Spiel wird immer besser. Zombies, Crafting, Bären!“

Aktuell läuft auf Steam ein Halloween-Sale mit vielen Sonderangeboten. Darunter findet sich auch das Survival-Spiel „Night of The Dead“. Es läuft noch im Early-Access, erhielt aber bereits viele sehr gute Reviews und wird von Spielern gelobt.

Was ist Night of the Dead für ein Spiel? Night of the Dead ist ein Survival-Game mit Basenbau-Elementen, bei dem Spieler in einer Zombie-Stadt ums Überleben kämpfen.

Worum geht es in Night of the Dead? Die Hauptfigur Lucy erwacht auf einer Insel voller Zombies und muss um ihr Überleben kämpfen.

Sie muss Vorräte sammeln, eine Basis bauen und diese gegen die nächtlichen Horden an Untoten verteidigen. Zusammen mit einer Gruppe Überlebender macht sich Lucy daran, der Zombie-Stadt zu entkommen.

Hier seht ihr den Early-Access-Trailer von Night of The Dead:

Überlebe, crafte und entkomme der Zombie-Insel!

Wie sieht das Gameplay in Night of the Dead aus? In Night of the Dead erwartet euch eine Mischung aus Survival und Crafting.

Ihr kümmert euch um den Bau und die Verbesserung eurer Basis. Außerdem könnt ihr euch unterschiedliche Items und Ausrüstungsgegenstände craften.

Materialien könnt ihr euch bei der Erkundung der Insel zusammensammeln, indem ihr Bäume fällt, Steine abbaut und Artefakten sowie Waffen sucht. Nahrung erlangt ihr durch eigenen Anbau oder die Jagd.

Jedoch ist die Insel voller Zombies. Ihr müsst bei euren Erkundungen also immer auf der Hut sein vor möglichen Gefahren und eure Basis gegen Zombie-Herden verteidigen.

Night of the Dead könnt ihr entweder im Alleingang oder gemeinsam mit anderen im Koop-Modus zocken.

Wenn ihr Fans von solchen Spielen seid, findet ihr hier eine Liste mit den 25 besten Survival-Games des Jahres.

Was sagen Spieler zu Night of the Dead? Von den gesamten 6.456 Rezensionen fallen 81 % positiv aus. Damit ist das Game auf Steam sehr gut bewertet (Stand: 29. Oktober 2022, via Steam).

In den Kommentaren loben Spieler vor allem das Gameplay. User bobisworking schrieb in seinem Review: „Viele Fortschritte, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Dieses Spiel wird immer besser. Zombies, Crafting, Bären!“

Vielen gefällt das Gameplay in Night of the Dead und die Spieler loben Entwicklungsfortschritte, die sich im Laufe des Early-Access bereits im Spiel bemerkbar machten. Vergleiche mit dem Survival-Hit 7 Dyas to Die sind öfter zu lesen.

Negative Reviews kritisierten technische Probleme und fanden Updates oder Spielinhalte unzureichend.

Wie viel kostet Night of the Dead? Aktuell befindet sich Night of the Dead im Halloween Sale auf Steam und kostet statt 20,99 € nun 14,06 €.

Wie lange läuft der Halloween-Sale auf Steam? Aktuell läuft auf Steam die sogenannte „Steam Scream Aktion“, ein Sonderevent passend zu Halloween.

Daher gibt es vom 25. Oktober 19 Uhr bis zum 1. November 18 Uhr ausgewählte Gruselspiele, wie Night of the Dead, günstiger zu holen und in einigen Games finden besondere Halloween-Events statt.

Was sagt ihr zu Night of the Dead? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn euch Night of the Dead für Halloween nicht zusagt, gibts hier ein weiteres Koop-Spiel für einen gruseligen Halloween-Abend mit Freunden, das weniger als 3 € kostet.