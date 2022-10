Neues Koop-Spiel auf Steam kostet 11 € und hat bereits 99 % positive Reviews

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was sagt ihr zu Monster Prom 3: Monster Roadtrip? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch wenn ihr gemeinsam mit Freunden zockt und als Gruppe agiert, gibt es zusätzlich einen Wettbewerbsaspekt im Spiel. Am Ende des Spiels zeigt ein Ranking, wer von den Spielern am besten abgeschnitten hat.

Es gibt auch einen Multiplayer-Modus: Ein Spieler kann mit bis zu 3 weiteren Freunden das Spiel gemeinsam zocken. Jeder schlüpft dabei in die Rolle eines Monsters, das am Roadtrip teilnimmt. Ihr könnt den Mehrspieler-Modus entweder lokal oder online spielen.

Wie sieht das Gameplay in Monster Prom 3: Monster Roadtrip aus? Der Spieler erlebt auf seinem Roadtrip so einige Konflikte und Herausforderungen und muss die richtigen Entscheidungen in der Geschichte treffen, um am Ende die Reise positiv beenden zu können.

