Irres Prügelspiel mit Huftieren steht bei 94 % positiven Reviews auf Steam – Kommt nun auf PS5 und PS4

„Them’s Fightin’ Herds“ ist ein verrücktes Prügelspiel, bei dem ihr Huftiere als Kämpfer nutzt. Mit 94 % positiven Reviews kommt das Game im „My Little Pony“-Look gut bei den Spielern auf Steam an. Nun gibts Them’s Fightin’ Herds auch für sämtliche Konsolen wie PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch.

Was ist Them’s Fightin’ Herds für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um ein 2D-Kampfspiel, ähnlich wie Super Smash Bros oder MultiVersus, nur mit cartoonhaften Huftieren. Unter den 7 Kämpfern, die zur Auswahl stehen, befinden sich ein Einhorn, ein Schaf und ein Lama.

Das Design der Tiere stammt von Lauren Faust, einer Künstlerin, die auch hinter der Serie: „My Little Pony: Friendship“ steckt.

Hier seht ihr den Trailer zum Konsolen-Launch von Them’s Fightin’ Herds:

Wie sieht das Gameplay im Spiel aus? Das Spiel verspricht ein Combat-Gameplay mit vier verschiedenen Attacken: Leichte, mittlere und starke Angriffe – und Magie. Jeder Charakter des Spiels verfügt bei „Magie“ über individuelle Fähigkeiten. Mithilfe der verschiedenen Attacken könnt ihr Combos ausführen, die den Gegner fertigmachen.

Gibt es einen Multiplayer? Ihr könnt Them’s Fightin’ Herds sowohl offline als auch online mit anderen zocken. Zusätzlich gibts einen Storymodus voller Battles, Minispiele und Bosskämpfe. Um die Grundlagen im Kampf kennenzulernen, bietet das Spiel außerdem Tutorials und einen Trainingsmodus an.

Was sagen die Steam-Reviews? Von den insgesamt 2.567 Rezensionen fallen 94 % positiv aus. Damit schneidet das Spiel von der Gesamtbewertung her sehr gut ab. Auch die kürzlichen Rezensionen sind „sehr positiv“ (via steam.com, Stand: 19. Oktober 2022).

Hier seht ihr ein paar Screenshots zum Gameplay

Gelobt wird das Prügelspiel mehrmals für sein gutes Gameplay, was laut einiger Reviews vor allem für Anfänger des Genres einen guten Einstieg liefert. Auch mögen viele den bunten Stil und loben zudem die Community des Spiels. Der Vergleich zu „My Little Pony“ liest man häufig.

Es gibt jedoch auch negative Reviews, die das Gameplay kritisieren. Die Verfasser der negativen Reviews störten sich an der Steuerung oder kommen mit dem Kampfsystem nicht zurecht.

Für welche Plattformen gibt es das Spiel? Neben der Steam-Version gibt es das Spiel nun auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Wie viel kostet das Spiel auf Steam? Auf Steam gibt es das Spiel aktuell im Sonderangebot für 10,07 € statt 16,79 €. Das Angebot endet am 24. Oktober 2022. Wollt ihr euch die Deluxe Edition holen, der neben dem Spiel auch den Season-1-Pass mit Extra-Content enthält, zahlt ihr dafür momentan 30,06 € (Stand: 19. Oktober 2022).

Was sagt ihr zu Them’s Fightin’ Herds? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr Fans von verrückten Games seid, gibt es hier den Artikel zu einem Kartoffel-Spiel auf Steam für 5 €.