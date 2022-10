Neues Kartoffel-Spiel auf Steam kostet 5 €, hat 95 % positive Reviews – HandOfBlood bittet euch, es dringend zu kaufen

Steam hat bekannterweise eine riesige Auswahl an Spielen und manche davon wirken durchaus verrückt. So auch Brotato, ein Roguelite für 5 €, das euch in Form einer schwer bewaffneten Kartoffel gegen Aliens kämpfen lässt.

Um welches Spiel gehts? Das neue Kartoffel-Spiel erschien am 27. September 2022 auf Steam und heißt eigentlich Brotato. Der Name ist also eine Mischung aus den englischen Begriffen Brother / Bro (Bruder) und Potato (Kartoffel).

Brotato ist für 4,99 € auf Steam zu haben und fällt dort mit starken 95 % positiven Reviews auf. Derzeit ist der Titel noch im Early Access, doch die Entwickler gehen davon aus, dass das Spiel auch danach nicht mehr kosten werde (via Steam).

Worum gehts in dem Spiel? Brotato beschreibt sich selbst als Arena-Shooter-Roguelite. Ihr werdet also in eine Arena geschmissen und müsst Alien-Horden mit Waffengewalt bekämpfen. Ihr selbst schlüpft dabei in die Rolle einer lebenden, schwer bewaffneten Kartoffel mit Gesicht, kleinen Armen und Beinchen.

Um sich angemessen gegen die anströmenden Gegner verteidigen zu können, könnt ihr eure Kartoffel mit bis zu 6 Waffen gleichzeitig ausrüsten. Obendrein könnt ihr verschiedene Items und Fähigkeiten wählen, um euer eigenes Build zu kreieren.

Welche Features bietet das Spiel? Auf Steam listen die Entwickler eine Reihe von Features auf, über die Brotato verfügt. Dazu sollen „hunderte Items und Waffen“ sowie „dutzende Charaktere“ zählen.

Dementsprechend müsst ihr nicht immer die gleiche Kartoffel spielen, sondern könnt unter euren Charakter variieren. Als Beispiele listet die Steam-Seite einen Magier, einen Glückspilz, aber auch eine einarmige Kartoffel auf.

„Dieses Game ist echt ein Banger“

Woher kommt die Empfehlung? Der beliebte deutsche Content-Creator HandOfBlood hat in einem Video auf YouTube das Spiel Brotato getestet. Das Video ging am 14. Oktober 2022 mit dem Titel „Kauft bitte unbedingt dieses 5€-Spiel!“ online und dauert knapp 1,5 Stunden.

Wer ist HandOfBlood?

Hinter HandOfBlood / Hänno steckt der 30-jährige Berliner Maximilian Knabe

Er gehört zu den 9 größten deutschen Gaming-YouTubern

Hänno wurde 2022 als Deutschlands „Spieler des Jahres“ ausgezeichnet.

HandOfBlood ist unter anderem für seine Verkörperung von lustigen Kostümen und schrägen Charakteren bekannt.

Hänno ist außerdem der Gründer von dem in League of Legends aktiven E-Sport-Team Eintracht Spandau.

Was sagt HandOfBlood? Am Ende seines Tests spricht Hänno eine Empfehlung für das Spiel aus: „Leute, das war ein heftiges Video. […] Spielt dieses Game! Fünf Euro!“

Auch in Videobeschreibung wird nochmals der positive Eindruck deutlich, den Brotato anscheinend hinterlassen hat: „Dieses Game ist echt ein Banger… Ich habe heute Brotato getestet und bin echt begeistert.“

Wenn ihr euch den gesamten Test von HandOfBlood ansehen wollt, binden wir euch das Video hier ein:

Brotato überzeugt Spieler auf Steam

Was sagen die Reviews? Auch auf Steam kommt Brotato richtig gut an. Bis zum 18. Oktober 2022 sammelte der außergewöhnliche Titel 3.910 Rezensionen auf der Plattform, wovon starke 95 % positiv waren. Insgesamt zeigen sich die Spieler überzeugt, von der Kartoffel-Action:

BubbleDemonKing via Steam: „Eines dieser Spiele, denen man unmöglich eine schlechte Bewertung geben kann. Einfache Empfehlung!“

Iron Squirrel via Steam: „Wieder mal ein Spiel unter 10 Euro, das Spaß und süchtig macht, bis man alles erreicht hat. […] Hier auf jeden Fall eine Empfehlung zu 100 %!“

stephangoodwin via Steam: „Einfach zu erlernen, schwierig zu meistern und sehr süchtig machend. Brotato ist ein großartiges Spiel in seiner Kategorie und bietet Spaß und verschiedene Spielmöglichkeiten.“

NathanXGW via Steam: „Hoher Suchtfaktor! Jeder Versuch läuft anders. Mal hast du Glück und kommst prima durch, ein anderes Mal scheint es nicht zu funktionieren! Aber genau das macht dieses Spiel so unterhaltsam, es immer wieder neu zu probieren!“

Wie ist euer Eindruck von Brotato? Findet ihr, das Spiel sieht interessant aus? Werdet ihr Brotato testen oder schreckt euch der Titel eher ab? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

