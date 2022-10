Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was sagt ihr zu Unturned? Habt ihr den ungewöhnlichen Titel schon gespielt oder habt es noch vor? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Das einzige Survival-Game, das auf Steam aktuell (Stand 15. Oktober 2022, 16:00 Uhr) mehr Spieler als Unturned aufweisen kann, ist Rust. Während Unturned 61.023 Spieler hat, spielen 92.647 Spieler Rust ( via Steamcharts ). Der Spitzenwert des Survival-Giganten lag in den vergangenen 30 Tagen sogar bei 118.874 Spieler.

Doch Unturned hat nicht nur über die vergangenen Jahre solide Zahlen aufgebaut, sondern kann auch aktuell überzeugen. In den vergangenen 30 Tagen hat Unturned durchschnittlich 36.000 zeitgleich aktive Spieler. Der Höchstwert lag in diesem Zeitraum sogar bei 92.850. Der Survival-Titel lässt damit sogar beliebte Genre-Konkurrenten hinter sich:

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Unturned wirkt, als hätte jemand versucht, eine Mischung aus DayZ und Minecraft zu kreieren. Das findet auch Steam-Nutzer KidKinzu, der in seiner Steam-Rezension schreibt: „Minecraft? Haben wir! DayZ? Haben wir! Lasst uns beides zusammen werfen und kostenlos spielbar machen (via Steam )!“

Insert

You are going to send email to