ARK 2 kommt 3 Jahre in den Game Pass – Microsoft war bereit, 2,3 Millionen $ zu zahlen

Was sagt ihr zu den Informationen? Glaubt ihr, Microsoft hat einen guten Deal gemacht? Freut ihr euch schon auf ARK 2 im Game Pass? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was bedeuten die neuen Informationen für ARK-Fans? Die Information, dass ARK 2 im Game Pass enthalten sein wird, ist erstmal nicht neu. Trotzdem können sich ARK-Fans auf Xbox und am PC über den 3-Jahres-Deal mit Microsoft freuen, da der Abo-Dienst es Spielern ermöglicht, das Spiel direkt zu Release zu testen, ohne es für den Vollpreis erwerben zu müssen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Microsoft taucht auch Sony in dem Dokument auf. So soll Sony 3,5 Millionen US-Dollar dafür bezahlt haben, dass ARK: Survival Evolved Teil der PS Plus-Spiele im März 2022 war.

Welche Informationen enthält das Dokument? Das Dokument, welches auch das Online-Magazin gamesradar.com in einem Bericht aufgreift, enthält einen Satz, der besagt, dass ARK 2 ab dessen Release für drei Jahre im Game Pass enthalten sein soll ( via sec.report ).

Der ARK-YouTuber GP hat eine Eingabe von Publisher Snail Games an die Börsenausicht SEC entdeckt, die Einblick in Vereinbarungen zwischen Studio Wildcard, den Entwicklern von ARK 2, und Microsoft gibt ( via YouTube ).

Insert

You are going to send email to