Schauriger Survival-Shooter erscheint 2023 auf Steam – Zeigt facettenreiches Gameplay und eine verrückte Spielwelt

Der Survival-Shooter Once Human präsentiert im offiziellen Trailer schaurige Szenen und actionreiches Gameplay, das verschiedene Facetten bietet.

Was ist das für ein Spiel? Once Human ist ein Survival-Shooter in Third-Person-Perspektive, der im Winter 2023 auf Steam erscheinen soll und von Starry Studio entwickelt wird.

Ihr kämpft in einer postapokalyptischen Welt um euer Überleben. Dabei stehen euch typische Gameplay-Elemente aus Survival-Spielen und Shootern zur Verfügung.

So könnt ihr in Once Human auf über 100 Waffen-Blaupausen zugreifen und euch mit Feuerkraft gegen verschiedene Monster wehren, heißt es auf Steam. Es soll ebenfalls möglich sein, eure aktuelle Waffe mit verschiedenen Perks und Aufsätzen euren Bedürfnissen anzupassen. Ihr könnt jedoch nicht nur Waffen craften, um eure Überlebenschancen zu erhöhen, sondern auch Häuser bauen und euch eine Basis errichten. Obendrein müsst ihr Nahrung und Wasser sammeln.

Schaurige Landschaften und riesige Monster

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt einen groben Überblick über verschiedene Aspekte des Spiels. Zu Beginn wird uns vor allem die Landschaft und die Grafik des Titels präsentiert, während die Hintergrundgeräusche für eine schaurige Stimmung sorgen (Minute 00:00 bis 00:11).

Anschließend zeigt uns Once Human die ersten Monster, die über ein eindrucksvolles Design verfügen (00:16 bis 00:26) und zu dem gleichermaßen mysteriösen als auch verrückten Setting passen. So ist eines der Monster eine Art zum Leben erweckter Baum, ein anderes eine riesige Spinne.

Riesiges Baum-Monster Riesiges Spinnen-Monster

Ab 00:47 sehen wir erstes Shooter-Gameplay und kämpfe gegen verschiedene Monster. Bei 00:54 folgt sogar der Einsatz einer Fähigkeit, die an den Looter-Shooter Outriders erinnert.

Nach den Kämpfen gegen Monster folgen Feuergefechte gegen menschliche Gegner. Unklar ist dabei, ob die im Trailer gezeigten Auseinandersetzungen PvP demonstrierten.

Wenig später folgt ein Tempowechsel und der Trailer zeigt statt actionreichen Kämpfen eine gemächliche Motorradfahrt auf einer entlegenen Straße. Das Bild und die Atmosphäre könnten den ein oder anderen an den Singleplayer Days Gone erinnern.

Das nun eher ruhige Tempo des Trailers führt sich anschließend fort und bringt uns von der Motorradfahrt zu einigen Häusern, die gerade entstehen. Dabei ist ein eindeutiger Fortschritt zu erkennen und aus einer gefühlten Baustelle wird ein fast schon idyllisches Eigenheim inmitten der von Monstern geprägten Postapokalypse.

Wie sind eure ersten Eindrücke zu Once Human? Findet ihr, was der Trailer zeigt, sieht interessant aus oder glaubt ihr, das ist nichts Besonderes? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

