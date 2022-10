Vampir-MMO lockt mit Blut und BDSM, ist wohl zu heiß für das deutsche Steam

Das Vampir-MMORPG Shadow’s Kiss kann im Dezember endlich von allen gespielt werden, nur nicht auf Steam. Zumindest in Deutschland nicht, denn hierzulande ist das Spiel, mit Fokus auf BDSM und Gore nicht auf Steam verfügbar. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Shadow’s Kiss soll ein MMORPG für Erwachsene sein und das zeigt sich in dem Spiel von vorne bis hinten. Es gibt starke Gewaltdarstellungen, ebenso wie selbst spielbaren Sex zwischen den verschiedenen Kreaturen im Game.

Dabei kommen die MMO-Mechaniken aber nicht zu kurz, denn in dem klassenlosen Charaktersystem könnt ihr immer weiter in eine Richtung spezialisieren und verbessern. Zum Setting passend, könnt ihr so eure Kunst der Verführung verbessern, doch auch Schwerkampf und Nekromantie gehören zu euren Talenten.

Abseits von Level und Attributen findet der Fortschritt in Shadow’s Kiss hauptsächlich durch das Finden besserer Gegenstände statt. Es gibt also auch ein wenig Grind in dem MMORPG. Dabei sagen die Entwickler zwar, dass sich das Spiel auch gut alleine spielen lässt, aber die meisten Gebiete auch Gruppeninhalte bieten.

Welche Features bietet es? Das MMORPG soll aber noch einiges mehr bieten, als nur Blut und Sex für Erwachsene. Dabei könnt ihr euch auf folgende Features freuen:

Ein großer Charaktereditor, bei dem ihr nicht nur euer Aussehen, sondern auch eure Geschichte und Sexualität festlegen könnt.

Keine Holy-Trinity zwischen Heiler, Tank und DPS. Stattdessen ein klassenloses Charaktersystem, in welchem ihr euch weiter spezialisieren könnt.

Die Möglichkeit dazu, euren Vampir weiterzuentwickeln und weiter zu spezialisieren. Hier könnt ihr unter anderem ein Totenbeschwörer oder ein lüsterner Sukkubus werden.

Quest und Loot-System

Housing

PvE und PvP, Dungeons, Solo- und Gruppen-Inhalte in einem rundenbasierten Kampfsystem

Die Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren und Aufgaben an sie abzugeben, um euch weiter zu verbessern.

Spielbare Sex-Szenen, bei denen ihr euch unter anderem im BDSM ausprobieren könnt. Sowohl als dominanter als auch als unterwürfiger Partner.

Den Trailer zu dem Spiel könnt ihr euch auf YouTube ansehen, auch, wenn er mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat:

Game ist offenbar zu heiß für deutsches Steam

Wann könnt ihr Shadow’s Kiss zocken? Bisher gab es nur einzelne Beta-Termine, an denen ihr mit Glück teilnehmen konntet, oder eben auch nicht. Doch im Dezember soll sich das Spiel endlich öffnen und eine dauerhafte Beta starten. Ein genaues Datum dafür steht aber noch nicht fest.

Dort können dann alle Unterstützter des Titels auf Patreon und Kickstarter teilnehmen und solche, die sich direkt auf der Website des Games einen Zugang kaufen. Das haben die Entwickler ausgerechnet über Facebook bekannt gegeben (via Facebook).

Auch auf Steam ist der Early-Access noch für 2022 angekündigt, doch wie es aktuell aussieht, nicht mehr für uns.

Steam ja, aber nicht in Deutschland: Obwohl der Early-Access weiterhin auch über Steam laufen soll, ist die Produktseite von Shadow’s Kiss mittlerweile nicht mehr in Deutschland verfügbar. Eine genaue Erklärung gibt es dafür nicht, jedoch ist es wahrscheinlich, dass das Spiel explizite und sexuelle, unzensierte Inhalte zeigt.

Seit Ende 2020 sperrt Steam solche Adult-Games für deutsche User. Das ist wohl die Folge einer Beschwerde der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein. Schuld daran seien wohl nicht die Spiele selbst, sondern die Screenshots auf den Shopseiten der Games, wie die Kollegen der GameStar berichteten.

Ob das der genaue Grund für die Sperrung von Shadow’s Kiss in Deutschland ist, können wir nicht sagen, es ist jedoch denkbar. Auch seit wann das Spiel nicht mehr im deutschen Steam ist, ist unklar. Folgen wir unserer Theorie, sollte das seit Mai der Fall sein, dort wurden nämlich die Screenshots auf der Steamseite geändert (via SteamDB).

Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr das aber weiterhin über Patreon, Kickstarter und die Website selbst tun, dort funktioniert das MMORPG nämlich über einen eigenen Launcher.

Die Community ist sich weiterhin uneinig

Was sagen die Spieler? Viele Leute sind ein wenig abgeschreckt von der grafischen Qualität von Shadow’s Kiss. Für ein Spiel im Jahre 2022 wirkt die Visualisierung und die Animationen für einige User stark veraltet und nicht so flüssig, wie sie es erwartet haben.

Des Weiteren zeigen sich einige User skeptisch, was die Finanzierung des Games angeht. Ursprünglich ist Shadow’s Kiss auf Kickstarter gestartet und hat sein Ziel dort innerhalb von nur 36 Stunden erreicht, setzte mit 25.000 $ aber auch ein enorm niedriges Budget-Ziel für ein MMORPG.

Andere Fans sind überzeugt davon, dass das Game überhaupt keine richtig starke Grafik braucht, um gut zu sein. Der Ansatz von Shadow’s Kiss scheint immerhin genug Leuten zu gefallen, um ein Kickstarter-Goal sehr schnell zu füllen, so die Fans (via reddit).

Was haltet ihr davon? Werdet ihr Shadow’s Kiss eine Chance geben? Was haltet ihr davon, dass der Titel nicht bei uns auf Steam erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

