Koop-Shooter mit 94 % positiven Reviews kommt in den Xbox Game Pass – „Mein Lieblings-Roguelite-FPS“

Der Koop-Shooter Gunfire Reborn hat bereits 94 % positive Reviews auf Steam. Nun gibts das Spiel mit comichaften Tierhelden auch im Xbox Game Pass.

Was ist Gunfire Reborn für ein Spiel? Gunfire Reborn ist ein First Person Shooter und Abenteuerspiel mit RPG-Elementen. Ihr spielt darin putzige Tierchen im Comic-Stil. Viele Spiele bezeichnen es als ein „Roguelite“.

Ein Roguelite ist eine Unterkategorie des Genres „Roguelike“, bei dem jedoch mindestens ein Element an Spielfortschritt beibehalten wird, wenn man in-Game stirbt.

Wie sieht das Gameplay in Gunfire Reborn aus? Man schlüpft in die Rolle eines tierischen Helden mit besonderen Fähigkeiten. Im Laufe des Spiels kann sich der Spieler verschiedene Waffen erbeuten und in mehreren Leveln abenteuerliches Gameplay voller Shooter-Action erleben.

Gunfire Reborn kann sowohl allein als auch in einem Team von bis zu vier Spielern gezockt werden. Nach jedem Level ändert sich dabei das Gameplay nach einem zufälligen Prinzip. Außerdem verfügt das Spiel über verschiedene Schwierigkeitsgrade, die je nach Spielerfahrung angepasst werden können.

Was sagen Spieler zu Gunfire Reborn? Auf Steam hat Gunfire Reborn eine sehr gute Spielerwertung. Von den insgesamt 68.089 Bewertungen fallen 94 % positiv aus (Stand: 29. Oktober 2022, via Steam)

Viele Spieler loben das Spiel als witziges roguelite Game, das viel Spaß bereitet. Vor allem der Koop-Modus gefällt mehreren.

Das Spiel punktet auch aufgrund der Genremischung aus Shooter, Roguelite und Rollenspiel, was Gunfire Reborn für manche besonders interessant macht. Spieler Raiseo Hitsu nennt es sogar „Mein Lieblings-Roguelite-FPS“ und lobt in seinem Review das Gameplay (via Steam).

Negative Bewertungen kritisieren aber unter anderem technische Probleme und zu wenige Spielinhalte.

Wie viel kostet Gunfire Reborn? Ihr könnt euch das Spiel auf Steam und im Xbox-Shop holen. Auf Steam gibts das Spiel aktuell für 16,79 €. Im Bundle mit dem DLC „Visitors of Spirit Realm“ kostet das Game 20,23 €.

Im Xbox-Store gibts das Spiel für 19,99 € zu kaufen. Im Game Pass ist Gunfire Reborn kostenlos enthalten.

Was haltet ihr von Gunfire Reborn? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

