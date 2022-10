Steam Halloween Sale: Das perfekte Spiel, um euch mit Freunden im Koop zu gruseln, kostet gerade nur 2,79 €

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Was haltet ihr von Pacify? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Jedoch finden viele den geringen Umfang aufgrund des Preises in Ordnung und empfehlen das Spiel vor allem als ein unterhaltsamen Abendzeitvertreib in der Freundesrunde. Vom Allein-Spielen wird eher abgeraten.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Worum geht es in Pacify? Der Spieler beginnt bei der PAH Inc., der Paranormal Activity Helpers Incorporated, zu arbeiten. Erster Job: Die Untersuchung eines alten Spukhauses, in dem angeblich etwas Böses wohnt.

Insert

You are going to send email to