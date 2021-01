FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Weitere starke Spieler, die zwar nicht auf TOTY-Niveau sind, findet ihr im aktuellen Team of the Week .

Wann beginnt das TOTY-Event genau? Offiziell beginnt das TOTY-Event heute, am 22. Januar um 19:00 Uhr. Ab dann gibt es die mächtigen Karten in Packs. Bereits jetzt wurde das Team aber über Twitter bekanntgebeben.

Jetzt ist das Ergebnis der Wahl bekannt und das Team of the Year steht fest.

Was ist das TOTY? TOTY-Karten gehören in Ultimate Team zu den mächtigsten und begehrtesten Karten, die das Spiel zu bieten hat. Dabei besteht das Team aus 11 Spielern, über die die Community abstimmen konnte.

In FIFA 21 beginnt heute das TOTY-Event. Wir zeigen euch die Karten des Team of the Year und verraten euch, was das Event sonst noch bietet.

