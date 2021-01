FIFA 21: TOTW 17 bringt Ben Yedder, den Albtraum aller Spieler

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Außerdem ist mit George von Jahn Regensburg auch noch ein Zweitligist im aktuellen TOTW 17. Diese Karten bleiben aber nicht die einzigen Spezialkarten in dieser Woche: Am Freitag beginnt das Event zum Team of the Year.

So kommt ihr ans TOTW : Um die Karten zu bekommen, könnt ihr es mit Packs versuchen – dort ist die Chance aber sehr klein . Auf dem Transfermarkt gibt es die Spieler auch kurz nach Release, sie sind aber in der Regel recht teuer.

