FIFA 21: Freundschaftsspiel in Woche 4 Silber ist kaputt – So klappt’s

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Aktuell ist noch ein anderer Fehler in FIFA 21, der für Verwirrung sorgt: Am Spielfeldrand stehen halbnackte Menschen rum.

Die scheinbar fehlerhafte Silber-Aufgabe kann euch also aufhalten, wenn ihr möglichst viele XP für den Saisonsfortschritt braucht, da ihr ohne sie nicht an die Gold-Aufgaben kommt. Dort gibt es jede Woche nochmal eine ganze Menge XP für euren Saisonfortschritt – und die werdet ihr brauchen, wenn ihr rechtzeitig Level 30 erreichen und so alle Belohnungen bekommen wollt.

Wofür braucht man die Wochenaufgaben? Die Wochenaufgaben sind Teil der aktuellen Season in FIFA 21, in der ihr euch über den Saisonfortschritt Belohnungen erspielen könnt. Jede Woche erscheinen Challenges mit der Schwierigkeit Bronze, Silber und Gold, die jeweils freigeschaltet werden, sobald ihr die vorherige Stufe abgeschlossen habt.

Normalerweise müsste man dafür einfach nur in die Live-Freundschaftsspiele springen und dort eine Partie absolvieren. Doch die Aufgabe in Woche 4 wird nicht als bestanden angezeigt, wenn man beispielsweise im Manager-Meisterstück gegen Fremde eine Partie spielt, um nebenbei noch die Sinkgraven-Aufgabe zu erledigen.

In FIFA 21 müsst ihr ein Online-Freundschaftsspiel für die Aufgaben in Woche 4 Silber erledigen. Bei vielen Spielern funktioniert das wegen eines Fehlers nicht – doch es gibt eine Lösung.

