FIFA 21: Verpasst Sinkgraven nicht – So holt ihr den Top-LV ohne Münzen

Daley Sinkgraven hat eine Top-Karte in FIFA 21 bekommen. Und das beste: Die Spezialkarte könnt ihr euch ohne Münzen sichern.

Das ist die Karte: Bei der neuen Karte für Daley Sinkgraven handelt es sich um eine Ligaspieler-Spezialkarte. Diese könnt ihr bekommen, indem ihr die Aufgabenreihe „Bundesliga-Ligaspieler“ abschließt. Dafür habt ihr noch bis zum 12. Februar 2021 Zeit – und ihr solltet die Chance nicht verpassen.

Sinkgraven spielt als Linksverteidiger bei Bayer Leverkusen und ist somit gut in Bundesliga-Teams einsetzbar. Außerdem kommt er aus den Niederlanden, wodurch Verbindungen zu starken Spielern mit dieser Nationalität möglich werden – und davon gibt es einige.

Die neue Karte ist in der Bundesliga fast konkurrenzlos

Was die Werte angeht, ist Sinkgraven in der Bundesliga kaum zu toppen. Er hat sehr hehe Werte bei Pace (91) und Dribbling (88), außerdem gute Werte in den übrigen Bereichen. Er bringt vier Sterne bei den Skills und drei beim schwachen Fuß mit. Vergleicht man ihn innerhalb der Bundesliga, gibt es nur noch einen LV, der stärker ist: Die RTTF-Karte von Davies, die mal locker eine halbe Million Münzen kostet. Sinkgraven hingegen kostet nur etwas Mühe.

So bekommt ihr Sinkgraven in FIFA 21

Das müsst ihr für die Karte tun: Insgesamt müsst ihr vier Teilaufgaben abschließen, die sich allesamt im „Manager-Meisterstück“-Modus von FUT abspielen. Das bedeutet: Ihr müsst Freundschaftsspiele absolvieren, keine Rivals oder Squad Battles. Der Clou: Es dürfen nur Teams genutzt werden, die einem Gesamtwert von bis zu 77 haben. Die Aufgaben lauten dann so:

Gewinne 15 Spiele, in denen du nur Bundesliga-Spieler in der Startelf benutzt im Manager-Meisterstück.

Erziele 30 Tore mit Bundesliga-Spielern im Manager-Meisterstück.

Lege 20 Tore mit Bundesliga-Spielern im Manager-Meisterstück vor.

Lege 4 Tore per Flanke mit Bundesliga-Spielern in 4 unterschiedlichen Matches im Manager-Meisterstück vor.

So schafft ihr die Aufgaben: Bereitet euch darauf vor, dass ihr ein paar Stunden brauchen werdet – 15 Siege sind nicht wenig. Es kommt im Freundschaftsspiel-Modus zwar öfter vor, dass Gegner frühzeitig aufgeben, aber es gibt auch ziemlich umkämpfte Matches.

Die Tore und Vorlagen kommen normalerweise mit den Siegen von selbst. Entscheidender sind die 4 Flanken-Tore: Die können zwar auch von selbst kommen, erfordern aber möglicherweise etwas gezielteres Vorgehen.

Tipp: Versucht nicht, auf Teufel komm raus von Anfang an Flanken-Assists zu liefern, sondern konzentriert euch darauf, sobald ihr schon etwas in Führung liegt. Sonst vergebt ihr möglicherweise Torchancen, weil ihr einen einfacheren Weg nicht nutzt. Auch Eckbälle sind gute Gelegenheiten für Flanken-Tore.

Auch Teams mit stärkeren Spielern sind möglich, wenn ihr sie auf der Bank oder auf dem Platz durch schwächere Mitspieler ausgleicht

Entscheidend ist, dass ihr ein gutes Team zusammenstellt, das die Maximalwertung nicht übersteigt. Ihr könnt zwar stärkere Spieler verwenden, müsst dies dann aber durch andere mit schwacher Wertung ausgleichen.

Tipp: Auch die Bank zählt in die Wertung, setzt hier also am besten schwache Spieler hin (allerdings könnt ihr keine Bronze- und nur drei Silberspieler verwenden).

So kann eine Bank zum Ausgleich aussehen, wenn ihr stärkere Spieler nutzen wollt

Gute Spieler mit höchstens 77, die ihr für diese Aufgaben einbauen könntet, sind beispielsweise:

Angriff: Hwang Hee Chan (77), Bebou (74)

Mittelfeld: Wamangituka (74/Aufgabenspieler), Malong (76), Szoboszlai (75), Victor (75), Boëtius

Verteidigung: St. Juste (74), Schmid (77), Ehizibue

Schaut aber am besten einmal in eurem Verein, was ihr an untauschbaren Spielern habt und baut aus diesen einen ersten Kader zusammen. Schließlich sollte man nicht allzu viel Geld für die Aufgaben ausgeben.

Aktuell kommt auch das TOTY in FIFA 21 immer näher. Das Team of the Year wird noch diese Woche enthüllt.