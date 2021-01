FIFA 21: 9 starke Freistoßschützen für wenig Münzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wie sieht es in der Bundesliga mit Freistoßschützen aus? In Sachen Freistoß-Genauigkeit steht Robert Skov von der TSG Hoffenheim ganz oben. Der Außenverteidiger hat einen 89er-Wert bei den Standards, doch leider sind seine übrigen Werte nicht so hilfreich. Dafür kostet er aber auch nur 800 Münzen.

Pjanic ist im zentralen Mittelfeld zuhause und passt gut in LaLiga-Teams. Er hat eine Freistoß-Genauigkeit von 92 und kostet euch etwa 16.000 Münzen. Das liegt vor allem an seinem 85er Gesamtwert, der außerdem gute Zahlen bei Pass- wie Dribbelwerten aufweist.

Giovinvo und Bardhi gehören gemeinsam in diese Liste, da sie die wohl günstigsten Spieler im Spiel mit einem derart guten Freistoß sind: Beide haben einen Freistoß-Genauigkeitswert von 91, was im Vergleich zu den höchsten Werten überhaupt gehört.

In FIFA 21 gibt es eine Menge Spieler, die einen ordentlichen Freistoß in den Winkel nageln können. Doch einige davon, beispielsweise Ikonen wie Beckham, sind extrem teuer. Doch auch für wenig Münzen gibt es Spieler, die gerade bei Standards glänzen.

