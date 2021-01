FIFA 21 TOTW 18: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am 27. Januar, erscheint in FIFA 21 das TOTW 18 (Team of the Week). Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, wer einen Platz im nächsten Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die in der letzten Woche starke Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: In jeder Woche versucht die FUT-Community zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden die Leistungen der Spieler genau analysiert und Vorhersagen getroffen.

Man sollte jedoch bedenken, dass die Predictions keine Garantie sind und durchaus vom richtigen TOTW abweichen können.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem hervorragend genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie ihr das machen könnt:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 18 in Ultimate Team

In dieser Woche schauen wir auf die Predictions des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF.

Bedenkt beim aktuellen Team der Woche, dass Spieler, die im TOTY (Team of the Year) vertreten sind, keine TOTW-Karten erhalten können. Deshalb wird Kimmich trotz seiner 3 Vorlagen beim 4:0 Sieg gegen Schalke 04 nicht im nächsten TOTW sein.

Torhüter

TW: Pavlenka (Werder Bremen)

TW: Pope (Burnley)

TW: Jackers (Waasland-Beveren)

Verteidiger

IV: Romero (Atalanta)

IV: Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

RV: Cuadrado (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

IV: Bardy (Rodez AF)

IV: Marcelo (Lyon)

IV: Alaba (Bayern München)

Mittelfeldspieler

ZOM: Akbunar (Göztepe)

LM: Diaby (Bayer Leverkusen)

ZM: Golovin (AS Monaco)

LM: Kostic (Eintracht Frankfurt)

ZOM: Maddison (Leicester City)

ZM: Canales (Real Betis)

ZM: De Jong (FC Barcelona)

ZOM: Pellegrini (Roma FC)

Stürmer

ST: Ghoochannejhad (PEC Zwolle)

MS: Benzema (Real Madrid)

ST: Hosiner (Dresden)

ST: Boadu (AZ Alkmaar)

ST: Kramaric (Hoffenheim)

ST: Icardi (PSG)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 18

Diese Bundesligaspieler könnten neue Inform-Karten erhalten: Die Predictions in dieser Woche könnten FUT-Spieler mit Bundesliga-Teams besonders freuen. Denn es gibt zahlreiche Spieler, die in den letzten beiden Bundesligaspieltagen mit starken Leistungen aufgefallen sind.

David Alaba könnte einen Platz im nächsten TOTW ergattern, weil Kimmich und Müller bereits aktuelle Spezialkarten haben. Doch er überzeugte auch mit einer starken Leistung gegen Schalke und konnte ein schönes Tor erzielen und zusätzlich das Spiel ohne Gegentor gewinnen.

So könnte die erste Inform-Karte von Alaba aussehen

Jiri Pavlenka hielt seinen Kasten zwar nicht sauber beim 4:1 Sieg von Bremen gegen Hertha BSC, doch er verhinderte ganze 9 Torschüsse der Berliner. Eine TOTW-Karte hätte der Bremer Torwart damit sicherlich verdient.

hielt seinen Kasten zwar nicht sauber beim 4:1 Sieg von Bremen gegen Hertha BSC, doch er verhinderte ganze 9 Torschüsse der Berliner. Eine TOTW-Karte hätte der Bremer Torwart damit sicherlich verdient. Nico Elvedi ist zwar Innenverteidiger, doch das hinderte den Gladbacher nicht, 2 Tore gegen Borussia Dortmund zu schießen und damit den 4:2 Sieg einzuleiten.

ist zwar Innenverteidiger, doch das hinderte den Gladbacher nicht, 2 Tore gegen Borussia Dortmund zu schießen und damit den 4:2 Sieg einzuleiten. Moussa Diaby von Bayer Leverkusen machte ein starkes Spiel gegen den BVB. Er schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Eine Leistung, für die eine Inform-Karte definitiv in Frage kommt.

von Bayer Leverkusen machte ein starkes Spiel gegen den BVB. Er schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Eine Leistung, für die eine Inform-Karte definitiv in Frage kommt. Filip Kostic machte ein starkes Spiel gegen Arminia Bielefeld und sorgte mit präzisen Pässen sowie einem Tor und einer Vorlage für den 5:1 Endstand. Ob er dafür in das TOTW kommt, erfahren wir am Mittwoch.

machte ein starkes Spiel gegen Arminia Bielefeld und sorgte mit präzisen Pässen sowie einem Tor und einer Vorlage für den 5:1 Endstand. Ob er dafür in das TOTW kommt, erfahren wir am Mittwoch. Andrej Kramaric konnte an den letzten beiden Spieltagen überzeugen. In beiden Spielen gelangen dem Stürmer jeweils 2 Tore, was eine deutliche Sprache spricht. Sollte er keine Inform-Karte erhalten, wäre es eine Überraschung.

Falls ihr nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei. Hier findet ihr Spieler-Tipps für den beliebten Silber-Modus.