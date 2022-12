FIFA 23: Team of the Tournament kommt laut Leaks – Predictions zum Event

Leaks sprechen von einem neuen Event in FIFA 23. Es soll “Team of the Tournament” heißen und schon demnächst starten. Wir verraten euch, welche Karten in der neuen Promo stecken könnten.

In FIFA 23 steht nach den “World Cup Phenoms” bereits das nächste Event vor der Tür. Zumindest behauptet das ein Leaker, der in der Vergangenheit so gut wie immer recht behalten hat, wenn es um Events in FUT ging.

Was soll das für ein Event sein? Laut dem bekannten FUT-Leaker FUTSherriff, erwartet uns als Nächstes das “Team of the Tournament”-Event in FIFA 23 Ultimate Team. Hierbei wird es sich vermutlich um eine Promo handeln, die den besten Spielern der aktuell laufen Weltmeisterschaft neue aufgewertete Spezialkarten spendiert.

Wann startet das Event? Ein offizielles Startdatum zum neuen Event gibt es zurzeit noch nicht. Es wäre allerdings plausibel, dass das Event noch vor dem anstehenden WM-Finale am Sonntag stattfindet.

Somit könnte es gut sein, dass der kommende Freitag, der 16. Dezember um 19:00 Uhr der Release der “Team of the Tournament”-Promo ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Predictions zum Team of the Tournament

Was sind Predictions? Bei den Predictions handelt es sich um Vorhersagen der Community, die versucht zu erahnen, welche Karten EA für das neue Event auswählen könnte. Im Fall der vermeintlich kommenden “Team of the Tournament”-Promo, kann man sich die Leistungen der Profis bei der WM anschauen und die ausschließen, die aktuell bereits WM-Spezialkarten im Spiel haben.

Die Vorhersagen zum TOTT: Die bekannte FUT-Seite fifaultimateam.it hat bereits Predictions zu dem neuen Team angefertigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

TOTT Startelf:

TH: Szczesny

IV: Gvardiol

IV: Konaté

IV: Maguire

ZOM: B. Fernandes

ZDM: Casemiro

ZM: Tchouameni

LM: Perisic

ZOM: Messi

LF: Gakpo

ST: Mbappé

TOTT Ersatzbank:

TH: Bounou

RV: Juranovic

IV: Castelletto

IV: Saiss

ZDM: Amrabat

ZDM: Rodri

ZOM: Musiala

ZOM: MacAllister

RM: Doan

RF: Dembélé

ST: En-Nesyri

ST: Valencia

Bedenkt jedoch, dass es sich bei den Predictions um keine Garantien handelt. Das finale Team könnte deutlich von den Vorhersagen abweichen.

Was haltet ihr von dem neuen Event? Freut ihr euch auf die neuen Karten? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, was der letzte Patch alles am Gameplay geändert hat, dann schaut doch mal hier rein:

FIFA 23: Neues Title Update 5 ist jetzt da, aber Spieler vermissen 3 Verbesserungen im Patch