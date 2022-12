FIFA 23: Neues World Cup Event startet Freitag – Leaks & Infos zu „Phenoms“

Survival-Hit Valheim überrascht am Nikolaustag mit dem neuen Mistlands-Update und zeigt die Nebellande in einem animierten Trailer.

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Wer aktuell die Lust an FIFA verloren hat, ist der YouTuber „runthefutmarket“. Was ihn am aktuellen Zustand von FIFA 23 stört, erfahrt ihr hier:

Was sagen die Leaks? Der bekannte FIFA-Leaker FUT Sheriff hat bereits zwei Karten verkündet, die im neuen Event erscheinen sollen (via Twitter ).

Was bringt die neue Promo? Was die vermeintliche „World Cup Phenoms Promo“ genau bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch wissen wir noch nicht, ob neben verbesserten Werten auch Upgrades für Skill Moves oder den Schwachen Fuß kommen könnten.

Wann startet das Event? Am Freitag, den 9. Dezember um 19:00 Uhr, startet das nächste Event in FIFA 23 Ultimate Team. Angekündigt wurde das Event durch einen Ladescreen, auf dem auch schon das neue Kartendesign zu sehen ist.

