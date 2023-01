FIFA 23 Pro Clubs: Community findet neues Feature, das sich Fans schon lange wünschen

Der FIFA-Community ist ein Feature im Pro Clubs Modus von FIFA 23 aufgefallen, das es eigentlich gar nicht geben sollte. Kann man Pro Clubs bald plattformübergreifend zocken?

Als EA vor dem Release von FIFA 23 Crossplay angekündigt hatte, war die Freude in der Community zuerst groß. Doch als der Release dann näher rückte und das Entwicklungsstudio bestätigte, dass es ausgerechnet für den beliebten Pro Clubs Modus kein Crossplay geben wird, waren viele FIFA-Spieler enttäuscht und verfassten sogar einen offenen Brief.

Doch nun, knapp 3 Monate nach dem Release, hat die Community erste Hinweise auf Crossplay in Pro Clubs gefunden.

Das hat die Community entdeckt: Der reddit-User WoodsDuck hat ein Bild gepostet (via reddit), das die Mitglieder eines Vereins in Pro Clubs zeigt. Das Besondere: Neben den Namen der Spieler sind die Symbole verschiedener Plattformen zu sehen. Genau die Symbole, die man aus dem Crossplay der anderen FIFA-Modi bereits kennt.

Damit entdeckte der FIFA-Spieler also eine Funktion, die es so in FIFA 23 Pro Clubs eigentlich gar nicht gibt. Normalerweise können nur Spieler derselben Plattform einem Pro Club beitreten.

Doch es gibt ein Problem: Zocken lässt sich Pro Clubs noch nicht mit anderen Plattformen. Wie WoodsDuck im selben Thread bestätigt, erscheint beim Versuch des gemeinsamen Zockens eine Fehlermeldung. Das Feature scheint also noch nicht freigeschaltet zu sein.

Ist das nun ein Bug oder doch ein Feature? Ausschließen, dass es sich hierbei lediglich um einen Bug handelt, kann man nicht. Doch es könnte sich durchaus um einen Test von EA handeln, um Crossplay in Pro Clubs vorzubereiten.

Eine Praxis, die das Entwicklungsstudio in den letzten Jahren öfters für neue Funktionen angewandt hat. Außerdem hat EA sich im August 2022 zur Crossplay-Debatte geäußert (via GamePro) und versprochen, dass das Feature kommen wird. Ob in FIFA 23 oder erst im anstehenden FIFA-Nachfolger EA Sports FC, war damals noch offen.

Nun sieht es so, als ob es mit Crossplay in FIFA 23 Pro Clubs ganz schnell gehen könnte.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch über Crossplay in Pro Clubs freuen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

