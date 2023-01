FIFA 23: Spieler wundern sich über fehlende Top-Stars beim TOTY-Voting – Sogar Ronaldo fehlt

Das große TOTY-Event in FIFA 23 steht an und die Community hat die Möglichkeit über die Besetzung des Team of the Year abzustimmen. Doch nicht alle sind zufrieden mit der Zusammenstellung der Kandidaten.

Was ist das TOTY überhaupt? “TOTY” steht für “Team of the Year” und stellt in Ultimate Team eines der größten Events des Jahres dar.

Das Event bringt extrem aufgewertete Karten der besten Spieler des vergangenen Jahres ins Spiel. Doch wer die besten Spieler sind, das bestimmt die Community. Jeder kann im großen TOTY-Voting abstimmen und entscheiden, wer von den 100 Nominierten im Team of the Year landet.

Doch genau damit haben einige Spieler ein Problem. Bei den 100 von EA ausgewählten Kandidaten fehlen der Community wichtige Top-Stars.

Ronaldo und weitere Top-Stars fehlen der Community

Es ist zwar wenig überraschend bei der Leistung von Ronaldo 2022, doch trotzdem ganz schön ungewohnt: Cristiano Ronaldo fehlt bei den 100 nominierten Spielern zum TOTY in FUT 23. Es ist das erste Mal seit Einführung des TOTY in FUT, dass der portugiesische Superstar nicht zum Kandidatenfeld gehört.

Das Ende einer Ära, wie ich auch Twitter-User “macartneyyt” feststellt:

“Breaking! Cristiano Ronaldo ist noch nicht mal ein Kandidat für das Team of the Year. Verrückt darüber nachzudenken, dass Ronaldo nie wieder eine TOTY-Karte erhalten wird.”

Doch trotzdem könnten Ronaldo-Fans Glück haben. Erste Leaks zeigen die Einführung ganz neuer TOTY-Karten. Laut Leak (via Twitter) handelt es sich um sogenannte TOTY-Icons. Vielleicht eine Möglichkeit, doch noch eine Ronaldo-Karte ins Spiel zu bringen?

Ob am Leak allerdings etwas dran ist, bleibt abzuwarten.

Diese Spieler fehlen der Community: Doch die FIFA-Community wundert sich nicht nur über das Fehlen von Ronaldo. Sie vermissen vor allem die Innenverteidiger David Alaba und Antonio Rüdiger von Real Madrid, die im vergangenen Jahr starke Leistungen gezeigt haben.

Hier haben wir ein paar Stimmen über die Nominierten aus der Community (via reddit) für euch herausgesucht:

randomboi91: “Ungelogen, ich bin ein schon überrascht, dass CR7 nicht dabei ist. Einfach, weil er CR7 ist.”

ManBearPigIsReal42: “Alaba sollte im TOTY sein und er ist noch nicht mal nominiert.”

SzazameQ0O0: “Wo sind Zielinski, Rüdiger oder Trent Alexander-Arnold?”

Nickaap: “Dass Militao nominiert ist, aber nicht Alaba ergibt keinen Sinn.”

GeorgeCuz: “Sie haben echt Biraghi und Clauss inkludiert. Aber nicht Alaba, Rüdiger oder Trent Alexander-Arnold?”

The-Young-French-Fwd: “Sie versuchen so hart, Premier-League-Innenverteidiger zu integrieren. Kein Rüdiger und Alaba sind eine Schande.”

Incubus226: “Alaba war für mich eindeutig der beste Innenverteidiger im letzten Jahr. Dass er nicht bei der WM war, schadet zwar, es sollte aber nicht so wichtig sein.”

Was sagt ihr dazu? Fehlt euch ein Spieler bei den Nominierten zum Team of the Year? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

