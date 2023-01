FIFA 23 TOTY Predictions: Wer schafft es in das Team of the Year?

Schon bald erscheint das TOTY (Team of the Year) in FIFA 23 Ultimate Team. Doch welche Spieler erhalten die begehrten Top-Karten? Wir schauen auf die Predictions und verraten euch, wer im Team of the Year landen könnte.

Was ist das Team des Jahres in FUT? TOTY-Karten gehören in Ultimate Team zu den mächtigsten und begehrtesten Karten, die das Spiel zu bieten hat. Das Event bietet extrem verbesserte Versionen von Spielern, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen gezeigt haben.

Das Besondere: Ihr könnt für das Team of the Year abstimmen und damit mitentscheiden, welche Karten die heftigen Upgrades im 90er-Bereich erhalten.

Wann startet das TOTY? Ein offizieller Starttermin steht noch nicht fest. Wir rechnen aber mit einem Release am 20. Januar.

Die Predictions zum TOTY in FIFA 23 Ultimate Team

Für die TOTY-Predictions schauen wir uns verschiedene Vorhersagen aus der Community an. Die ersten Predictions stammen von der FIFA-Seite fifaultimateteam.it.

Torhüter

TH: Courtois (Real Madrid)

Verteidiger

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

IV: Éder Militão (Real Madrid)

LV: Hernandez (AC Mailand)

RV: Hakimi (PSG)

Mittelfeldspieler

ZM: Valverde (Real Madrid)

ZM: De Bruyne (Manchester City)

ZM: Modric (Real Madrid)

Stürmer

LF: Mbappé (PSG)

RF: Messi (PSG)

MS: Benzema (Real Madrid)

Die Predictions der Community: Bei reddit wird hitzig über die Nominierten diskutiert und fleißig vorhergesagt, welche Spieler es in das finale Team schaffen könnten. Hier haben wir ein paar Stimmen für euch gesammelt:

gracz21: “Das Mittelfeld ist zu 99 % sicher, mit De Bruyne, Modric und Casemiro. Alles andere wäre eine Schande.”

Jaychel31: “Mit der WM noch in den Köpfen, wird Mbappé im Team landen. Hoffentlich wird Haaland der 12. Mann, falls das passiert, denn er verdient es so sehr.”

PaddyA401: “Wahrscheinlich werden es Messi, Benzema, Mbappé und Haaland im Sturm. Einer davon wird sowieso der 12. Mann.”

stdstd: “Die Angreifer stehen so ziemlich fest. Doch ich stimme zu, das Mittelfeld und die Abwehr werden spannend.”

Hier seht ihr alle Nominierten für das TOTY in FIFA 23:

Wer wird der 12. Spieler? In den letzten Jahren gab es zusätzlich zum normalen TOTY-Kader noch eine weitere TOTY-Karte. In FUT 22 wurde Cristiano Ronaldo nachträglich zum Team of the Year hinzugefügt.

Dieses Mal könnte Haaland gute Chancen auf diesen Platz haben, sollte er nicht sowieso in der ersten Elf landen.

Was sagt ihr zum Team of the Year? Welche Spieler sollten unbedingt im Team landen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

