FIFA 23 bestraft Superstar Ronaldo für seinen Wechsel in die Wüste – Miesester Startwert seit über 15 Jahren

Cristiano Ronaldo verlor seinen Vertrag beim Topclub Manchester United und unterschrieb kürzlich in Saudi-Arabien beim Al-Nassr FC. Seine Leistungen haben nun auch Spuren in FIFA 23 hinterlassen.

Cristiano Ronaldo oder Messi – welcher ist der beste Fußballer unserer Zeit? Zumindest jetzt, wo man langsam ein Ende der beiden Welt-Karrieren absehen kann, scheinen die Dinge klar geregelt. Messi ist Weltmeister, Ronaldo spielt in Saudi-Arabien.

Ronaldo hatte eine sehr wechselhafte erste Saison-Hälfte bei Manchester United, um es vorsichtig auszudrücken. Zum Schluss kam es zur Vertragsauflösung und dem Wechsel in die Wüste.

Auch FIFA 23 hat jetzt auf die Entwicklung der Leistungen und Karriere des Weltstars reagiert. Startet ihr ein Spiel in der Karriere, hat Ronaldo den schlechtesten Startwert seit über 15 Jahren.

Der Powerschuss hilft euch, in FIFA 23 mehr Tore zu schießen. Im Video gibts Tipps:

Ronaldo fällt im Karrieremodus ab

Was ist da los? Während im Online-Modus FUT von FIFA 23 nur selten Anpassungen bei den Werten der Spielerkarten vorgenommen werden, sieht das im Karrieremodus anders aus.

Seit dem Release gab es bereits 8 Updates im beliebten Einzelspieler-Modus. Ronaldo hat dabei schon Punkte verloren, als klar wurde, dass er in der Rückrunde nicht mehr bei Manchester United spielen wird.

Kurz nach dem Ausscheiden seiner portugiesischen Nationalmannschaft gab es dann bereits ein weiteres Downgrade. Seit dem 17.12.23 steht Ronaldo im Karrieremodus bei einer Gesamtwertung von 88 (via sofifa.com).

Die Entscheidung, Manchester für einen anderen Club zu verlassen, hat dem Superstar in FIFA 23 nicht gutgetan und nun gibts für Fans die Quittung. Er wird für seinen Wechsel in die Wüste bestraft.

Womöglich kommt es noch zu weiteren Downgrades. Bei der letzten Abwertung war noch nicht bekannt, dass Ronaldo es nicht schafft, wieder in einer europäischen Top-Liga zu spielen.

Schon vor der Season ging man von Downgrades bei Ronaldo aus:

Ronaldo droht in FIFA 23 das schlechteste Rating seit 12 Jahren

Wann gab es das letzte Mal ein schlechteren Ronaldo? Um einen mieseren Startwert für den Superstar zu finden, muss man weit zurückgehen – ins Jahr 2006.

Damals spielte er ebenfalls bei Manchester United – sein erster Abstecher in die englische Premier League, bevor er für 80 Millionen Pfund zu Real Madrid wechselte.

Seine Gesamtbewertung lag in FIFA 07 bei 87, sein Potenzial bei 92. Dass er mehr als die 92 verdient, hat er über die Jahre immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Ob er bei FIFA noch mal so aufdrehen kann, bleibt fraglich.

Übrigens gab es die 87er-Karte kürzlich noch mit einem SBC in FUT. Allerdings nicht mit dem pixeligen Avatar von 2006:

War es das jetzt mit starken Ronaldo-Karten? Das ist ungewiss. Zum einen könnten weiter neue, starke Spezial-Karten in FIFA 23 kommen, zum anderen gibt es weiter wilde Gerüchte um die Zukunft des Superstars.

So soll es eine Klausel im Vertrag von Ronaldo geben, mit der er auf Leihbasis zu Newcastle in die Premier League wechseln kann, wenn die in der nächsten Saison Champions League spielen (via sportbild.de). Newcastle-Trainer Eddie Howe bestreitet das jedoch (via spox.com).

Im FUT-Modus von FIFA 23 bleibt Ronaldo wahrscheinlich bei seinem bekannten Wert der goldenen Karte – hier steht er bei einem Gesamtrating von 90.

