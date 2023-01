FIFA 23 bringt Top-Karte zum Spottpreis, für viele die beste SBC des Jahres – So holt ihr euch Bale

EA hat zum Ende der Karriere von Gareth Bale eine Karte in FIFA 23 rausgebracht, die nicht nur unfassbar stark, sondern zudem spottbillig ist. Wir stellen euch die neue Spezialkarte von Bale vor und zeigen euch, wie ihr die walisische Legende in euer Team kriegt.

Was ist das für eine Karte? Bei der neuen Bale-Karte handelt es sich um eine End-of-an-Era-Karte, die die Karriere von Gareth Bale zelebriert und nun zum Ende seiner Profilaufbahn herausgekommen ist.

Bale hat extrem starke Werte und sollte jedes Team in FUT bereichern, selbst wenn er es aus Chemie-Gründen nicht in die erste Elf schafft.

Das macht die Karte so stark: Bale ist vielseitig einsetzbar und kann neben dem rechten Flügel und Mittelfeld, ebenfalls als linker Verteidiger eingesetzt werden, was an eine seine Anfänge als Profifußballer erinnert. Er besticht mit herausragenden Werten, bei denen es wirklich schwer ist, eine Schwachstelle zu finden.

Bale ist rasend schnell, hat unglaubliche Schuss-Werte, ist extrem dribbelstark und besitzt Pass-Werte, die kaum besser sein könnten. Außerdem hat die Karte sehr starke Physis-Stats und kann mit 4 Sternen bei den Skill Moves sowie beim schwachen Fuß überzeugen.

Es gibt jedoch ein Problem, das die grandiosen Stats nicht beheben können: Seine Verlinkbarkeit. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einen Waliser aus der Major League Soccer auf volle Chemie zu bringen. Doch selbst, wenn ihr keine weiteren Waliser oder Spieler aus der US-Liga im Team habt, ist Bale einfach ein Muss.

Bale bietet unfassbar starke Werte.

Denn selbst, wenn ihr ihn von der Bank aufs Spielfeld schickt, sollte Bale eine äußerst gefährliche Waffe auf dem virtuellen Fußballplatz darstellen. Die Karte dürfte mit ihren Endgame-Stats immer für ein Tor, einen tödlichen Pass oder den ein oder anderen Freistoß gut sein.

So viel kostet die Karte: Der Preis der Bale-SBC liegt zurzeit bei verhältnismäßig günstigen 113.000 Coins.

Die Community ist erstaunt über die Karte und einige vermuten einen Preisfehler

Das sagt die Community zur Bale-SBC: Bei der FIFA-Community ist die Freude über die neue Bale-Karte groß. Sie haben die SBC (Squad Building Challenge) bei futbin mit 97 % positiv bewertet.

Im FIFA-Subreddit sind sogar einige Fans der Meinung, dass es sich hierbei um einen Preisfehler handeln muss. Wir haben ein paar spannende Kommentare für euch zusammengefasst:

reznovelty: “Ich kann es nicht erwarten, ihn als Linksverteidiger einzusetzen, so wie in den guten alten Zeiten.”

kebaa: “Ein fantastischer Preis! Seine 91er Karte war schon stark und ich bin mir sicher, dass diese auch ein richtiges Biest sein wird. Das einzige Problem ist, dass sie etwas schwer zu verlinken ist.”

electionnerd2913: “Wahnsinniger Gegenwert. Vielleicht die beste SBC des Jahres.”

zephyrr-: “Der Preis ist ein Win und LV als alternative Position ist eine nette Geste.”

EdgePunk311: “Ich hab die SBC sofort abgeschlossen, falls die Vorraussetzungen ein Fehler waren. Spottbillig für eine 93er Karte. Die Chemie ist mir egal.”

So holt ihr euch EOAE-Bale in euer Team

Das müsst ihr tun: Um die starke Bale-Karte in euer Team zu holen, müsst ihr 2 SBC-Aufgaben lösen. Abgeben müsst ihr ein 83er und ein 85er Team.

Ihr habt noch bis zum 15. Februar Zeit.

So löst ihr Aufgabe 1:

Diese Karten kosten euch ca. 24.000 Münzen. Quelle: futbin

So löst ihr Aufgabe 2:

Diese Karten kosten euch ca. 88.000 Münzen. Quelle: futbin

Was sagt ihr zu der Karte? Holt ihr euch Gareth Bale in euer Ultimate Team? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Und falls ihr auf der Suche nach weiteren starken Karten seid, dann schaut euch doch mal das Team of the Year Event an, das gerade läuft. Leider sind diese Karten allerdings nicht so günstig wie die neue Spezialkarte von Gareth Bale.

FIFA 23 TOTY: Spieler sind jetzt bekannt – Bringt 11 brutale Karten, neue Icons und 12. Mann