FIFA 23 TOTY: Spieler sind jetzt bekannt – Bringt 11 brutale Karten, neue Icons und 12. Mann

Das FIFA 23 TOTY ist jetzt bekannt. Im Team of the Year stehen extrem starke Spieler, zudem kommen TOTY-Icons und ein 12. Mann hinzu. Alle Infos hier.

Was ist das TOTY? Im “TOTY”, dem Team of the Year, stehen die 11 besten Spieler des Jahres – oder zumindest die, die von den Fans dazu ernannt wurden.

Das TOTY wurde nämlich von Fans gewählt. Sowohl die Angreifer, als auch Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter konnten einzeln auserkoren werden.

Wann ist TOTY Release? Das TOTY erscheint gestaffelt.

Angreifer sind vom 20. bis 21. Januar verfügbar

Mittelfeldspieler vom 22. bis 23. Januar

Verteidiger und Torwart vom 24. bis 25. Januar

Ab dem 26. Januar sind dann alle Karten nochmal erhältlich.

Alles zum TOTY-Event erfahrt ihr hier.

Die Karten werden voraussichtlich in den Packs von FIFA 23 Ultimate Team landen. Allerdings sollte man beachten, dass die Chance auf solche Karten winzig sind.

Nun ist das Ergebnis der Wahl offiziell bekannt. Wir zeigen euch hier das komplette TOTY sowie weitere Informationen zum Inhalt des TOTY-Events.

FIFA 23 TOTY: Das komplette Team of the Year

Das ist das FIFA 23 TOTY: Die 11 Spieler im TOTY sind jetzt bekannt. Bisher sind nur die Gesamt-Werte, nicht die Einzelwerte auf der Karte bekannt. Doch schon jetzt ist klar, dass es ein extrem starkes TOTY ist.

TW: Courtois (96)

ZM: Bellingham (95) – Sowieso ein sehr beliebter Spieler in FIFA 23

MS: Benzema (97)

ZM: De Bruyne

IV: Militao (94). Ebenfalls ein beliebter Meta-Verteidiger.

RV: Hakimi (94) – wird auch eine Top-Karte auf RV sein,

LV: Hernandez (94) – Grundsätzlich einer der besten Verteidiger in FIFA 23, nochmal verbessert.

ST: Mbappé (97) – Voraussichtlich Kandidat für den besten Stürmer im Spiel .

RF: Messi (98)

ZM: Modric (96)

IV: Van Dijk (96) – auch hier: Einer der besten Verteidiger, nochmal geboostet.

Neue TOTY-Ikonen und der 12. Mann

Das sind die TOTY-Ikonen: Für einige Ikonen wird es spezielle TOTY-Items geben. Sie sollen am 20. Januar ins Spiel kommen. Diese Spieler sind laut einer Mitteilung von EA:

Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Müller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidic

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso

Wer wird der 12. Mann im TOTY? Das ist noch offen, denn es wird eine Extra-Wahl im Spiel für die 12. TOTY-Karte geben. Die Kandidaten sind allerdings ebenfalls schon bekannt. Zur Wahl stehen:

Angreifer Erling Haaland

Mittelfeldspieler Federico Valcerde

Verteidiger João Cancelo

Insgesamt fällt auf: Im TOTY als auch in der Wahl zum 12. Mann stehen viele Karten, die gerade in der Meta von FIFA 23 sowieso schon sehr beliebt sind. Die bekommen nun aber nochmal einen Boost und dürften in dieser Form noch viel mächtiger sein.

Einen klareren Einblick wird es geben, sobald auch die genauen Stats auf den Karten bekannt sind. Klar ist gleichzeitig auch: Cristiano Ronaldo wird tatsächlich nicht im TOTY landen – auch nicht als 12. Mann.