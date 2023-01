Sony zeigt die beliebtesten Spiele 2022 auf PS5 – Platz 1 ist gerade einmal 4 Monate alt

Sony hat enthüllt, welche Spiele 2022 am meisten auf PS5 heruntergeladen wurden. Die Fußball-Simulation FIFA 23 liegt auf Platz 1, obwohl sie nur knapp 4 Monate alt ist.

Was ist das für eine Liste? Sony hat im PlayStation-Blog eine Liste mit den Spielen gepostet, die 2022 auf der PS5 am meisten heruntergeladen wurden.

Insgesamt sind auf der Liste 20 Spiele vertreten, die jedoch nicht alle im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. So zählt neben Neuerscheinungen wie Elden Ring auch GTA V zu den Top-20.

Zudem ist die Liste in Europa und US/ Kanada unterteilt. Wir gehen in diesem Artikel von der, für Deutschland relevanten, europäischen Liste aus.

Sportspiel übertrumpft die FIFA-Downloads 2022

Welches Spiel ist Platz 1? In Europa ist auf dem ersten Platz das im September 2022 veröffentliche Sportspiel FIFA 23. Die Fußball-Simulation führt damit die Liste der am meisten heruntergeladenen Spiele 2022 an, obwohl es erst vor knapp 4 Monaten erschienen ist.

FIFA 23 ist das letzte Spiel von EAs Fußball-Simulation, das den Namen „FIFA“ trägt. Der beliebte Titel hat die Namensrechte verloren und wird ab Juli 2023 EA Sports FC heißen.

Wer glaubt, dass der Erfolg der Fußball-Simulation ein europäisches Phänomen ist, der irrt sich: In den US und Kanada belegt FIFA 23 einen starken zweiten Platz.

Falls ihr euch den Gameplay-Trailer zum jüngsten FIFA-Ableger anschauen wollt, binden wir ihn euch hier ein:

Die Plätze 2-20: Von CoD bis Spiderman

Welche Spiele sind sonst noch vertreten? Der wohl größte Konkurrent von FIFA, was die Downloadzahlen auf PS5 betrifft, ist Call of Duty: Modern Warfare 2. Während der neuste Teil des beliebten Shooter Franchise in Europa auf Platz 2 landete, ergatterte er in den US/ Kanada den ersten Platz.

Außerdem ist GTA V in beiden Regionen in den Top 5 vertreten, denn auch neun Jahre nach dem Release wird der Online-Modus des Spiels weiterhin mit Updates versorgt. So gibt es neuerdings beispielsweise einen Waffentransporter, bei dem Spieler eine Railgun kaufen können.

Hier seht ihr die komplette Liste, mit den beliebtesten Spielen des Jahres 2022 auf PS5:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound The Witcher 3: Wild Hunt The Callisto Protocol God of War Ragnarök Elden Ring NBA 2K23 Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Cyberpunk 2077 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order Goat Simulator 3 Assassin’s Creed Valhalla Gran Turismo 7 Far Cry 6 F1 22 Gotham Knights Spider-Man: Miles Morales

Die beliebteste Free-to-play Games auf PS4 und PS5

Welche F2P-Spiele sind beliebt? Für die am meisten heruntergeladenen Free-to-play-Spiele hat Sony eine extra Liste erstellt, die ihrerseits ebenfalls in EU und US/ Kanada unterteilt ist und insgesamt 10 Spiele beinhaltet.

Auf Platz 1 der beliebtesten F2P-Spiele 2022 ist in Europa Call of Duty: Warzone 2 und mit Fortnite folgt ein weiterer Battle-Royale-Shooter auf Platz 2. Vervollständigt wird die Top-5 durch Rocket League, Fall Guys und die Sims 4.

Auf den Plätzen 6 bis 10 sind Overwatch 2, FIFA 23-Konkurrent eFootball 2023, Apex Legends, Genshin Impact und MultiVersus – das Fighting-Game feierte auch auf Steam einen starken Release.

