MultiVersus: Release von Season 1 ist bekannt, startet schon nächste Woche – Aber Morty fehlt

Nach einer Verschiebung wissen wir nun, dass die Season 1 von MultiVersus am 15. August starten wird. Allerdings kommt sie nicht sofort mit allen neuen Inhalten. Patch Notes fehlen aktuell noch.

Wann startet Season 1? Am 15. August soll die Season 1 von MultiVersus endlich losgehen. Damit ist der Start nur knapp eine Woche nach dem ursprünglich geplanten Datum, bevor die Season auf „unbestimmte Zeit“ verschoben wurde.

Was steckt in der Season? Am Release-Tag startet ein neuer Battle Pass, der voraussichtlich sogar 50 Stufen auf einem kostenlosen und einem bezahlten Pfad mit sich bringen wird. Dort könnt ihr dann vermutlich euch neue Kosmetika, Toasts und mehr erspielen.

Es fehlen konkrete Patch Notes für den 15. August, allerdings sind schon 2 neue Modi bekannt, die im Laufe der Season 1 erscheinen sollen:

Ranked: Ein Ranglisten-Modus, in dem ihr euch in gewerteten Spielen um die Spitzenplätze prügeln könnt.

Arcade: Bisher ist nur der Name bekannt, vermutlich werdet ihr euch hier aber alleine oder zusammen mit einem Freund mehreren KI-Gegnern in Folge stellen müssen.

Der eigentlich geplante, neue Held Morty Smith allerdings kommt erst am 23. August. Morty wird ein Schläger auf Experten-Level, also voraussichtlich recht schwer zu lernen sein. Sein Gegenpart, Rick Sanchez, erscheint später in der Season.

Probleme mit Hitboxen führen zu Verspätung

Dass Season 1 überhaupt verschoben wurde, liegt an aktuellen Problemen mit den Hit- und Hurtboxen der Charaktere in MultiVersus. Die Begriffe beschreiben die Zone des Charakters, bei dem ein Treffer registriert wird und tatsächlich Schaden verursacht.

Es gibt mit einigen Charakteren im Moment größere Probleme, etwa mit Finn, dessen Angriffe die meisten Gegner treffen, obwohl sie das anscheinend nicht sollten. Die Entwickler arbeiten daran, dass dies nun gefixt wird. Ihr findet in unserer Tier-List die besten Charaktere von MultiVersus.

Dass die Fehlerbehebungen aber noch nicht in der Ankündigung zur Season aufgeführt sind und generell Patch Notes fehlen, lässt einige Spieler im subreddit von MultiVersus zweifeln. Sie befürchten, dass die Bugfixes erst zusammen mit Morty ins Spiel kommen könnten.

Das ist allerdings auch der größte Kritikpunkt, den die Fans aktuell haben. Die Freude über die Ankündigung ist groß und die Verschiebung sei kaum zu bemerken, da es sich nur um wenige Tage handelt und man schon in Kürze spielen könne.

MultiVersus kommt auch bei MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus äußerst gut an:

Der Steam-Hit MultiVersus ist das beste Kampfspiel seit Langem, weil es für alte Leute wie mich gemacht ist