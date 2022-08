Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Bedenkt dabei jedoch, dass jeder Spieler die Kämpfer anders wahrnimmt und es zwischen den unterschiedlichen Tier Listen, die man so findet, auch große Abweichungen geben kann. Was bei uns ein C-Tier ist, kann in den richtigen Händen auch overpowered sein.

Batman punktet im Team-Kampf mit seiner Schnelligkeit und wechselt im Bruchteil einer Sekunde die Seite der Arena. Dadurch könnt ihr euch auf den Kämpfer des Gegners fokussieren, der eigentlich nicht in den Nahkampf will.

Mehr über den Autor Maik Schneider: Für Maik müssen Games eine Herausforderung bieten. Er will getestet werden und sich verbessern, nachdem er an die Wand gespielt wurde. Fighting-Games stehen genau dafür. Street Fighter 5 war 2016 sein Einstieg ins Genre und er trainierte hunderte Stunden mit seinem Arcade-Stick, bis die Kombos endlich saßen. Seit einer Weile war die Luft raus, doch mit MultiVersus kehrt er zurück zu den Prügel-Spielen und setzt dabei besonders gern auf die DC-Helden, um seine Gegner zu „smashen“.

