MultiVersus ist ein neues Crossover-Fighting-Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die Beta hat angefangen und ihr könnt ab jetzt kostenlos reinschnuppern und loskämpfen, wie ihr wollt. Wir zeigen euch deshalb 3 Charaktere, die leicht zu bedienen sind und mit denen ihr gut kämpfen könnt.

Um welche Charaktere handelt es sich? Wir stellen euch drei Charaktere vor, die einfach zu bekommen und leicht zu bedienen sind. Wir haben uns für folgende Figuren entschieden:

Wonder Woman (DC)

Shaggy (Scooby-Doo)

Taz (Looney Tunes)

Sie gehören zu den günstigen Charakteren, besitzen keine komplizierten Mechaniken und können mit wenig Übung in euren Kämpfen verheerend austeilen.

Solltet ihr MultiVersus nicht kennen, haben wir für euch einen coolen Trailer auf Lager:

Wie bekomme ich Charaktere? Um einen Charakter zu bekommen, braucht ihr entweder die erspielbare Währung „Gold“ oder die Echtgeld-Währung „Gleamium“. Mit ihnen könnt ihr die zum Kauf stehenden Kämpfer erwerben, um so eure Sammlung zu vervollständigen. Die Kosten pro Figur belaufen sind auf 1.500 – 3.000 Gold.

Ihr bekommt Gold aus folgenden Quellen:

Abschließen von Missionen

Abschluss von Matches

Gewinnen von Matches

Während Wonder Woman nach dem Abschluss des Tutorials kostenlos zur Verfügung steht, kostet Taz und Shaggy jeweils 1.500 Gold.

Jetzt kommen wir zu den Kämpfern und zeigen euch im Detail, was sie so besonders macht.

Wonder Woman

Wonder Woman, die furchtlose Heldin

Was hat Wonder Woman drauf? Wonder Woman gehört zu den Tanks und kann viele Schläge aushalten, mehr Schaden austeilen, aber sich langsamer bewegen. Sie eignet sich für Solo- aber auch für Team-Kämpfe. Ihr Angriff „Amazonenschrei“ sorgt dafür, dass ihr durch eure Armschienen eine Explosion um euch erzeugt. Diese wird stärker, wenn eure Armschienen-Anzeige sich füllt.

Zusätzlich besitzt sie harte Schläge und ein einfaches und wirkungsvolles Angriffsmuster, mit dem sie ihre Gegner leicht aus dem Ring stoßen kann. Darüber hinaus kann Wonder Woman mit dem Skill „Verteidigung der Götter“ Verbündete wie auch sich selbst mit einem Schild ausstatten.

Sollte das nicht reichen, könnt ihr mit Wonder Womans Lasso Freunde wie auch Feinde zu euch ziehen. So seid ihr überaus flink unterwegs.

Shaggy

Shaggy, der schreckhafte Monsterjäger

Was hat Shaggy drauf? Shaggy gehört zu den Schlägern und kann sich agiler und schneller in der Arena bewegen als ein Tank. Das Besondere an dem Sandwich-Enthusiasten ist sein „Zoinks!“-Skill. Mit ihm gerät die Figur in einen temporären Wut-Zustand, der nach seiner Aktivierung eine Knochenbrechende-Druckwelle entstehen lässt.

Von der Druckwelle getroffene Gegner erhalten eine Zeit lang erhöhten Schaden. Das macht Shaggy zu einem der gefährlichsten Kämpfer im Ring.

Solltet ihr es mit einem schreckhaften Gegner zu tun haben, werft ein Sandwich nach ihm. Diese könnt ihr einfach aus dem Boden ziehen. So könnt ihr den Nah- und Fernkampf einfach abdecken.

Taz

Taz, der Tasmanische Teufel

Was hat Taz drauf? Taz ist ein Schläger und kann sich genauso wie Shaggy agil und schnell durch die Arena bewegen. Dieser Vielfraß schreckt vor nichts zurück und kann mit seinen Angriffen eure Gegner temporär zu gebratenen Hähnchen verwandeln. Eure Gegner können euch in dieser knusprigen Form nicht mehr attackieren.

Greift ihr dann das gebratene Hähnchen an, verliert es Hühnchen-Stückchen, die euch und eure Kollegen heilen. Wäre das nicht genug, kann sich Taz noch in einen Tornado verwandeln, der eure Gegner hineinzieht und dann ausspuckt. Das macht Taz zu einem gefährlichen Gegner, dem man sich am besten nicht nähert. Auch Taz besitzt ein simples Move-Set und kann euch mit Button-Smashing sogar zum Sieg führen.

Das waren unsere Empfehlungen für simple Charaktere, die euch einfach und schnell einen Sieg bescheren können. Welche findet ihr am besten und habt ihr MultiVersus schon ausprobiert? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses crazy Fighting-Game findet!