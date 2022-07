Neues Fighting-Game auf Steam lässt Tom und Jerry gegen Batman kämpfen – Bekommt 93 % positive Reviews

Am 19. Juli startete das Spiel MultiVersus in die Open Beta auf Steam. In diesem Spiel bekämpfen sich die verschiedensten Menschen und Kreaturen, an denen Warner Bros. die Rechte hat. Im Peak waren bereits über 60.000 Spieler gleichzeitig online und auch die ersten Reviews sind sehr positiv.

Was ist das für ein Spiel? MultiVersus ist ein Plattform-Kampfspiel und erinnert grob an erfolgreiche Titel wie Super Smash Bros. oder Tekken. Das kuriose: Ihr spielt mit den verrücktesten Figuren gegeneinander. Zur Auswahl stehen unter anderem:

Bugs Bunny

Shaggy von Scooby-Doo

Batman

Harley Quinn

Tom und Jerry als Duo

LeBron James, der Basketballspieler

Arya Stark

Jeder dieser Charaktere verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die sich zudem mit anderen Charakteren kombinieren lassen sollen. Weiterhin gibt es drei Perks, die sich vor dem Kampf anpassen lassen und für mehr Taktik sorgen.

Gespielt wird wahlweise im Koop, 2v2 oder direkt in einem 1v1. Außerdem gibt es einen Jeder-gegen-jeden-Modus, in dem 4 Spieler Platz haben. Neben dem Online-Multiplayer gibt es auch einen Einzelspieler-Modus.

Wann erscheint das Spiel? Derzeit befindet sich das Spiel im Early Access der Open Beta. Die richtige Open Beta soll am 26. Juli stattfinden. Für den frühzeitigen Zugriff müsst ihr gerade 40 Euro zahlen. Das endgültige Spiel soll jedoch Free2Play werden.

Neben Steam erscheint MultiVersus auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Einen Einblick in das Gameplay gibt euch dieser Trailer:

MultiVersus hat mehr Spieler, als die großen 10 Fighting-Games auf Steam zusammen

Wie kommt MultiVersus an? Sehr gut. In den letzten 24 Stunden waren im Peak über 49.000 Spieler gleichzeitig online, im Allzeithoch am 21. Juli sogar 61.964 (via SteamCharts). Damit hatte das Spiel in den letzten 24 Stunden mehr Spieler im Peak, als die 10 größten Fighting-Games auf Steam zusammen:

Brawhalla kam auf 17.298 Spieler

Tekken 7 kam auf 6.428 Spieler

DNF Duel auf 2.766 Spieler

Street Fighter 5 auf 3.108 Spieler

Mortal Kombat 11 auf 2.582 Spieler

Dragon Ball FighterZ auf 1.930 Spieler

Guilty Gear Strive auf 1.921 Spieler

King of Fighters 15 auf 813 Spieler

Rivals of Aether auf 618 Spieler

Granblue fantasy: Versus kam auf 180 Spieler

Was sagen die Reviews? Auch in den Reviews wird das Spiel gelobt. Von den 1.001 Reviews fallen immerhin 93 % positiv aus. Sie loben vor allem:

Das allgemein gute Gameplay.

Die verrückten Charaktere, die man zudem vorab in einem Modus testen kann.

Die vielen neuen Charaktere, die jetzt schon implementiert wurden.

Die Tatsache, dass es künftig komplett Free2Play werden soll.

Damit stellt MultiVersus für viele eine ernsthafte Konkurrenz zu Smash Bros. dar, das Geld kostet und zudem nur auf Nintendo-Konsolen gespielt werden kann.

Einige Zweifel gibt es derzeit noch am Shop und der Balance. Der Shop ist in der Beta noch gar nicht implementiert. Laut einigen Nutzern soll es zudem Charaktere geben, die viel zu stark sind und noch angepasst werden müssen.

Habt ihr euch MutilVersus bereits angesehen? Wie findet ihr das Spiel und die Charaktere? Werdet ihr es künftig ausprobieren, wenn es dann Free2Play ist? Schreibt es gerne in die Kommentare.

