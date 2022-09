Nur 30 % der Spieler haben ein Steam-Achievement in MultiVersus, für das man einfach nett sein muss – Warum?

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

MultiVersus ist ein kostenloses Kampf-Spiel mit bekannten Charakteren aus Filmen und Serien. Ähnlich wie in Super Smash Bros. prügeln sich die Spieler in versch...

Die Entwicklung geht ebenfalls weiter voran. Aktuell läuft Season 1 in MultiVersus. In dieser stecken einige Balance-Anpassungen wie auch neue Inhalte, die sich erspielen lassen und die über die kommenden Wochen veröffentlicht werden:

Wie steht es um MultiVersus? Auch, wenn es um das Beat-Em-Up etwas ruhiger geworden ist, bleibt MultiVersus beliebt. Laut steamcharts spielten über 10.000 Spieler noch gleichzeitig am letzten Tag (Stand: 19. September, 12:00 Uhr). In den letzten 30 Tagen waren es im Schnitt über 14.800.

Die zweite, wahrscheinlichere Theorie ist, dass viele anscheinend gar nicht über das Tutorial hinaus spielen. MultiVersus ist kostenlos und lockt entsprechend viele Interessierte an. Viele entscheiden dann offenbar, dass der Prügler doch nichts für sie ist und fassen das Spiel nicht mehr an.

Als neuer Spieler wisse man gar nicht so recht, was man mit diesen Dingern eigentlich macht und dass sie einen Vorteil geben. Sie nutzen das Feature schlicht nicht, weil sie es nicht kennen.

Warum haben so wenige Spieler das Achievement? In der Diskussion kristallisieren sich zwei Theorien heraus, welchen die meisten zustimmen. Die Erste ist, dass Toasts schlicht nicht erklärt werden.

Was ist das für ein Achievement? „Nette Rede“ (engl. „Nice Speech“) ist ein Erfolg, für den ihr 10 Spielern in MultiVersus zutoasten müsst. Toasts sind eine Währung, die ihr euch erspielen oder kaufen könnt.

