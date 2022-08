Profi-Duo gewinnt 10.000 Euro bei großem Multiversus-Turnier – Dabei nutzen sie die völlig falschen Charaktere

Seit Multiversus erschienen ist, haben sich ein paar Favoriten bei den Charakteren herauskristallisiert. Die neuen EVO 2022 Champions in dem Spiel nutzten allerdings ein ganz anderes Team – und das erfolgreich.

Um welche Charaktere geht es? In der aktuellen Beta von Multiversus gibt es eigentlich einen klaren König unter den Charakteren: Der gewitzte Hase Bugs Bunny ist so dermaßen stark, dass er bei der Charakterwahl von Top-Spielern in der Rangliste deutlich dominiert. Da steht sogar schon ein Nerf an.

Und auch die Scooby-Doo-Dame „Velma“ hat sich beliebt gemacht. Das hatte man offenbar auch beim großen Multiversus-Turnier im Zuge der EVO 2022 festgestellt: Dort spielten 6 der 8 Top-Teams mit Velma, drei von ihnen nutzten Bugs Bunny (via PC Gamer).

Doch diese Kombo sollte sich am Ende nicht durchsetzen.

Tom & Jerry räumen gemeinsam mit Wonder Woman auf

So endete das Finale: Ein anderes Profi-Duo sollte am Ende den Sieg holen. Die Spieler „Nakat“ und „VoiD“ sind normalerweise als Profis in dem offensichtlichen Multiversus-Vorbild „Smash Bros.“ unterwegs, stellten nun aber auch ihr Können bei Multiversus unter Beweis.

Das Besondere: Sie kündigten schon in einem Interview vor dem Match an, dass sie nicht nur gewinnen, sondern auch die Bugs-Bunny-Velma-Meta brechen wollen.

Und dazu nutzten sie eine ganz andere Kombination: Tom & Jerry und Wonder Woman.

Das Finale könnt ihr hier ab ca. 07:04:00 im EVO-Stream sehen:

Mit Tom, Jerry und Wonder Woman setzten sich Nakat und VoiD am Ende durch und feierten ihren Sieg: 10.000 Dollar kriegte das Siegerteam (ca. 9.824 Euro), das es 50:50 untereinander aufteilen durfte.

Noch im Interview erklärten sie, wie sehr sie sich freuten, mit der ungewöhnlichen Kombo gewonnen zu haben – und eben nicht mit Bugs Bunny oder Velma. Dabei war es nicht mal knapp: 6:0 gewann das Team.

Mit Tom & Jerry und Wonder Woman nutzten die beiden zwei Charaktere, die zwar im A-Tier der Tier-List zu Multiversus stehen, aber nicht als OP gelten. Ihr sucht noch den richtigen Charakter für euch? Hier geht es zur Tier List zu Multiversus.

Was sind eure Lieblings-Charaktere in Multiversus? Spielt ihr auch gerne ungewöhnliche Charaktere, oder seid ihr auch eher mit Bugs Bunny unterwegs? Erzählt es uns in den Kommentaren!