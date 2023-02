Über 150.000 Spieler zockten zum Release das Free2Play-Prügelspiel MultiVersus. Beliebte DC- und Warner-Charaktere hauen sich hier für den Sieg mit Begeisterung auf die Glocke. Ein halbes Jahr später spielt kaum noch jemand. Was ist passiert?

Was ist das für ein Spiel? In MultiVersus spielt ihr als beliebte Comic- und Cartoon-Helden wie Harley Quinn, Batman, Jake & Finn oder Tom & Jerry in Arenen gegen andere Spieler. Das Spielprinzip ist wie Super Smash Bros.: Ihr prügelt eure Gegner weich und versucht, sie von der Stage zu werfen.

Der Free2Play-Ansatz und vor allem die Möglichkeit, ein solches Prügelspiel auf dem PC mit Crossplay zocken zu können, haben MutliVersus zu dem besten Kampfspiel seit Langem gemacht.

Der Beta-Release am 26. Juli lief auch außerordentlich gut. Zehntausende wurden allein auf Steam angelockt – dazu kommen weitere Spieler auf PlayStation und Xbox. Sony hat MultiVersus sogar in die Top 10 der beliebtesten Free2Play-Games 2022 aufgenommen. Der aktuelle Stand ist aber deutlich düsterer.

So geht es MultiVersus gerade: Wie die Statistik-Website steamcharts verrät, hat MultiVersus, Stand 16. Februar 2023, den allergrößten Teil seiner Spieler verloren:

von 153.044 Spielern in der Spitze im Juli 2022 auf 1.524 in den letzten 30 Tagen (-99 %)

von 66.920 Spielern im Schnitt im Juli 2022 auf 824 in den letzten 30 Tagen (-98 %)

die Bewertungen sind von 93 % zu Release auf 63 % in der letzten Zeit gefallen

Nach nur 7 Monaten sind also fast alle Spieler auf Steam verschwunden. Zu den Daten auf PlayStation und Xbox können wir keine Aussagen treffen.

Verschobene Season, fehlende Inhalte

Warum gehen die Spieler? MultiVersus hatte zu Release mit starken Balance-Problemen zu kämpfen. Charaktere wie Bugs Bunny haben absolut dominiert und einigen Spielern den Spielspaß verdorben.

Was jedoch in Reviews und auf sozialen Medien in letzter Zeit häufiger kritisiert wird, sind die Inhalte der letzten Zeit – oder eher deren Fehlen, wie es etwa auf reddit diskutiert wird:

Season 1 brachte 5 neue Charaktere: Rick, Morty, Gizmo, Stripe und Black Adam

In Season 2, die seit November 2022 läuft, kam bis jetzt nur Marvin der Marsianer

Season 3, die schon hätte starten sollen, wurde auf Ende März verschoben

Außerdem gibt es Kritik am Shop. Der beinhaltet zwar vor allem Kosmetika, diese können aber mit umgerechnet 15 € recht teuer werden. Das größte Problem laut Reviews sei jedoch nach wie vor das Balancing.

Mit über 1.000 Spielern ist MultiVersus allein auf Steam noch nicht ganz tot, zumal noch einige von Konsolen dazu kommen dürften. Wenn der Trend jedoch weiter nach unten geht, sieht es düster aus.

