MultiVersus: Clip auf Twitch zeigt in 11 brutalen Sekunden, warum Bugs Bunny einen Nerf braucht

Während eines Turniers im Spiel MultiVersus zerstörte ein Streamer mit Bugs Bunny seinen Gegner. Der E-Sportler Hungrybox war begeistert. Jedoch ist Bugs so stark, dass ihn die Entwickler bald nerfen werden.

Bugs Bunny ist aktuell der absolute König im Spiel MultiVersus. In einem Turnier zerlegte der Streamer Blaizzy seinen Gegner. Hungrybox reagierte in seinem Stream auf den Sieg und sprang aus seinem Gaming-Stuhl.

Die Entwickler hatten jedoch bereits angekündigt, Bugs Bunny zu nerfen. Der Hase scheint einfach viel zu stark für Superman und Co. zu sein.

Bugs Bunny macht Batman fertig

Was war das für ein Turnier? Im Halbfinale des Coinbox Nr. 26 Tournaments in MultiVersus traten Blaizzy und Zuul gegeneinander an. Im 1 vs. 1-Kampf spielte Blaizzy Bugs Bunny, während Zuul als Batman teilnahm. Auch wenn Batman ebenfalls eine recht gute Spielfigur in MultiVersus ist, hatte er gegen den Hasen keine Chance.

Hier könnt ihr den Twitch-Clip sehen, in dem Hungrybox auf das Gameplay von Blaizzy reagiert:

Wie reagierte Hungrybox auf Blaizzys Sieg? Hungrybox spielt professionell Super Smash Bros. und ist ein Twitch-Streamer mit 448.765 Followern (via twitch). Er reagierte begeistert auf das Gameplay von Blaizzy.

Hungrybox sah gespannt zu, wie Bugs Batman fertig machte. Beim Sieg des Hasen sprang er aus seinem Stuhl und hüpfte durch das Zimmer. Danach forderte er dazu auf, den Moment zu clippen.

Wann wird Bugs Bunny generft? Tony Huynh, der Game Director von Multiversus postete bereits am 28. Juli 2022, dass Bugs Bunny nach der EVO (Evolution Championship Series) generft werde (via twitter). Das Event findet aktuell statt. Der Nerf kann also nicht mehr allzu weit in der Zukunft liegen.

Hier könnt ihr im Detail nachlesen, warum Bugs Bunny so stark ist.

Was ist MultiVersus für ein Spiel? MultiVersus ist ein Crossover-Kampf-Spiel. Ähnlich wie in Super Smash Bros treten Spieler in Kämpfen gegeneinander an.

Das Besondere an MultiVersus ist: Die Spielcharaktere sind Figuren aus bekannten Filmen und Serien. Dabei sind Superhelden von DC wie Batman oder Wonder Woman, aber auch Figuren von Scooby Doo, Arya Stark von Game oh Thrones oder klassische Warner-Brothers Figuren wie eben Bugs Bunny oder Taz, der tasmanische Teufel.

Die offene Beta ist live und Spieler können kostenlos zocken. Sucht das Spiel dafür in eurem Plattform-Shop auf Steam, Epic oder auch auf PlayStation und Xbox.

Hier seht ihr einen Trailer zu MultiVersus:

Wie ging das Turnier aus? Am Ende des Turniers wurde Blaizzy Zweiter. Als Gewinner ging VoiD hervor. Dennoch nahm Blaizzy aus dem Wettkampf eine wachsende Zahl an Zuschauern auf Twitch mit.

Was sagte Blaizzy? Auf Twitter bedankte sich Blaizzy am 4. August 2022 beim Host des Turniers und für den Support der Zuschauer. Dazu postete er ein Bild. Er hatte einen Meilenstein auf Twitch geknackt: Blaizzy erreichte 75 durchschnittliche Zuschauer in den letzten 30 Tagen (via twitter).

Auch wenn Blaizzy das Turnier nicht gewonnen hatte, schien sich das Match für ihn gelohnt zu haben. Vor allem, da auf Twitch noch einen eher kleineren Kanal besitzt, war der Meilenstein für ihn gut, um als Streamer weiter wachsen zu können.

Was haltet ihr von Blaizzys Bugs-Gameplay? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

