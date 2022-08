In MultiVersus gibt es eine Rangliste, die von eifrigen und talentierten Kämpfern erklommen werden kann. Beobachtet man jedoch diese Liste, stellt man fest, dass die global besten Spieler dieselbe Figur benutzen. Aus diesem Grund zeigen wir euch, was Bugs Bunny so stark macht.

Wo greife ich auf die Ranglisten zu? In der aktuellen Beta von MultiVersus könnt ihr in den Bestenlisten nach eurer Platzierung schauen. Geht dazu auf das Karriere-Tab eures Profils und dann auf die Fläche „Bestenliste“. Dort seht ihr die besten Platzierungen der Spieler für Team- und Solo-Kämpfe.

Das sind die stärksten Charaktere in den Bestenlisten: Schaut man sich die besten Spieler in den Ranglisten an, erkennt man, dass der Großteil der Spieler vor allem in der Sparte „Teams“ ausschließlich Bugs Bunny als ihren meistgespielten Kämpfer deklariert haben.

Platzierung Teams 1 VS. 1 1. Bugs Bunny Bugs Bunny 2. Tom & Jerry Superman 3. Bugs Bunny Superman 4. Der Gigant aus dem All Batman 5. Bugs Bunny Superman 6. Bugs Bunny Jake 7. Bugs Bunny Tom & Jerry 8. Shaggy Shaggy 9. Tom & Jerry Superman 10. Batman Bugs Bunny Stand 02. August 2022, 22.59 Uhr (Die Platzierungen könnten sich mittlerweile geändert haben)

In Solos sieht es anders aus. Der graue Hase wird auch dort vom ersten- und zehnt-besten Spieler am häufigsten verwendet, doch ansonsten ist der Trickser nicht zu finden. Es ist klar, dass Superman in den Solos am dominantesten ist und dieser seinen Platz zu verteidigen weiß.

Ihr kennt MultiVersus nicht? Dann gibt es hier einen coolen Trailer, der euch zeigt, was euch entgeht:

Bugs Bunny ist der König des MultiVersus

Was macht Bugs Bunny so stark? Es hat gute Gründe, weshalb Bugs Bunny so dominant in den Team-Spielen ist. Seine Fernangriffe und Items aus der Trickkiste können im Handgemenge hervorragend ohne großes Aufsehen eingesetzt werden.

Diese werden erst erspäht, wenn man schon halb aus dem Ring gekickt wurde. Doch auch im Nahkampf stellt er eine fiese Bedrohung dar. Seine Handküsse betäuben Gegner und machen sie so zur leichten Beute für einen Rausschmiss, da diese dadurch gelähmt werden.

In einer unfairen Combo könnt ihr mithilfe eures Team-Kollegen eure Gegner ständig lähmen und immer weiter Schaden aufbauen, bis dieser bereit für den Rauswurf ist.

Im Grunde ist Bugs Bunny die perfekte Mischung aus Schläger, Assassine und Support, da ihr für alle Situationen die perfekten Antwortmöglichkeiten parat habt.

Taz hat gegen Bugs Bunny keine Chance

Dabei stellt Bugs Bunny genauso wie in seinen Cartoons klar: Er ist immer Herr der Lage. Das haben auch die Spieler für sich entdeckt und festgestellt, dass dieser verrückte Hase schwer zu besiegen ist.

Bugs Bunny ist selbst den Entwicklern zu stark: Nerf kommt bald

Der Game-Director Tony Huynh von MultiVersus bestätigt, dass Bugs Bunny bald generft wird. Dieser soll nach der Evolution Championship Series, also ungefähr am 08. August, stattfinden. Wie schlimm es den grauen Hasen treffen wird, ist aber noch ungewiss.

Sollte der Nerf wirklich verheerend sein, könnte sich die Meta im Fighting-Game ändern. So würde wahrscheinlich Superman den Platz des grauen Hasen einnehmen, da dieser sich auch einer großen Beliebtheit im MultiVersus erfreut.

Was haltet ihr von Bugs Bunny? Habt ihr ihn mal ausprobiert und findet ihn gut? Oder bleibt ihr lieber Taz und Shaggy treu, da sie einfacher zu bedienen sind? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu steht.

Falls ihr neu in MultiVersus seid, könnt ihr gerne diese drei Kämpfer ausprobieren. Sie sind leicht zu bedienen und einfach zu ergattern.