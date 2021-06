Gepaart wird die Story um Seitensprünge, Treue und Sehnsüchte mit anspruchsvollen Puzzle-Games und einigen der wohl unheimlichsten Bosskämpfe aller Zeiten. Denn wenn Vincents Angst vor der Vaterschaft sich in einem Albtraum als gigantisches Horror-Baby manifestieren, das noch an der Nabelschnur hängt und mit monströser Stimme „Daddy“ kreischt, während es seinen Vater zu zerquetschen versucht, dann weiß man, warum das Spiel ab 16 freigegeben ist.

Der Protagonist Vincent muss sich nämlich langsam entscheiden, was er in seiner Beziehung eigentlich will. Seine Freundin Katherine drängt ihn dazu, die langjährige Partnerschaft endlich mit einer Hochzeit zu besiegeln. Wie passend ist es da doch, dass nach einer langen Nacht in der Kneipe plötzlich die verboten heiße „Catherine“ auftaucht und Vincent für ein paar Stunden von allen Sorgen ablenkt.

