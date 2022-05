Das neue Spiel MultiVersus kommt im Gameplay-Video super bei Smash-Bros-Fans an. Es wird ein kostenloses Fighting-Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Ihr könnt euch jetzt für die Alpha registrieren.

Was ist das für ein Spiel? Es gab schon einige Versuche, die Kult-Reihe von Smash Bros auf dem PC umzusetzen, doch laut den Kommentaren unter den Gameplay-Videos von MultiVersus scheint dies eine vielversprechende Lösung zu sein. Zuschauer loben die gelungenen Animationen und die Liebe zu Detail der Charaktere wie Shaggy, Wonder Woman und Tom & Jerry.

Durch den Publisher Warner Bros. Games kommt das Spiel zu euch. Nächste Woche startet eine Alpha, für die ihr euch jetzt registrieren könnt. Wir zeigen euch, was drinsteckt.

MultiVersus – Gameplay, Plattformen, Inhalte

Wie spielt es sich? MultiVersus ist ein kostenloses Plattform-Fighter-Spiel. Es bringt verschiedene Online-Modi wie Team 2v2, 1v1-Matches und 4-Spieler-Free-for-All. Regelmäßig sollen neue Seasons starten, die für Abwechslung und neue Inhalte sorgen.

Titel: MultiVersus

Entwickler: Player First Games

Publisher: Warner Bros. Games

Preis: Das Spiel ist kostenlos, bietet aber Ingame-Käufe an

Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam)

Release: Der weltweite Release ist für 2022 geplant

Crossplay: Es gibt Crossplay und Crossprogression, direkt zum Start

Welche Charaktere gibt es? Bereits bekannt sind die folgenden Charaktere:

Batman (DC Super Hero)

Superman (DC Super Hero)

Wonder Woman (DC Super Hero)

Harley Quinn (DC Super-Villain)

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Tom & Jerry

Reindog (eine neue Figur)

Das Spiel soll sich allerdings mit neuen Charakteren weiterentwickeln. Es heißt, dass „viele neue Charaktere“ weiter hinzugefügt werden.

Trailer: Im ersten Trailer könnt ihr euch bereits einen Eindruck des Spiels machen:

MultiVersus – Official First Look Reveal

Mehr Gameplay gibt es im neuen Video, in dem die Smash-Profis NAKAT und VoiD gegen die Entwickler antreten und dabei sichtlich Spaß haben. Das Video binden wir euch hier ein:

Das sagen die Zuschauer: Wir haben uns die Reaktionen der Zuschauer im neusten Video, in dem die Pros gegen die Devs spielen, angeschaut. Dort wird viel Lob für das Gameplay ausgesprochen. Dazu gibt es aber auch Kritik an ein paar Inhalten, die Spieler bis zum Release verbessert sehen wollen.

Spieler loben die Liebe fürs Detail, wenn Charaktere wie Tom oder Shaggy ihre typischen Schreie von sich geben, wenn sie besiegt werden.

„Tom & Jerry haben ein paar der besten, coolsten Animationen. Es ist wirklich so, als würden die beiden einfach versuchen, gegeneinander zu kämpfen. Das ist großartig.“

„Ich hoffe wirklich, dass dieses Spiel Erfolg hat. Free-to-Play-Crossplay mit Rollback-Netcode ist ein großer Schritt […].“

„Die Ring-Out-Animationen, die Sprachausgabe der Charaktere, die Combos und sogar die gesamte Ästhetik des Looks und der Lobby-Musik bis hin zu den Sprüchen, die sich die Charaktere im Kampf zuwerfen, sind erstaunlich. Mir gefällt, wie konsequent Tony mit der Community bei Updates ist und hart daran arbeitet, das Spiel zum Leben zu erwecken. Macht weiter so! Ich kann es kaum erwarten, es so sehr zu genießen, wie diesen Spieltest als Video“

Kritik gibt es hingegen für die Fall-Animationen, die laut Zuschauern im Video mehr wie ein Segeln aussehen und noch schneller werden sollen.

Für Alpha von MultiVersus registrieren

So geht’s: Wenn ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen habt und es testen wollt, könnt ihr euch für die Closed Alpha registrieren. Bedenkt, dass ich dazu noch etwas Glück braucht, denn die Registrierung garantiert euch keinen Platz in der Alpha, sondern gibt die Chance darauf.

Inhalte der Beta:

Charaktere: Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Jake the Dog und Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe); Tom & Jerry; und eine „original creature“ namens Reindog. Batman, Superman, Wonder Woman, Arya Stark, Steven Universe, und Garnet sind erstmal nicht verfügbar, können aber mit Gameplay freigeschaltet werden. Alle anderen Charaktere gibt es direkt zum Start der Alpha.

Maps: The Batcave (DC), Tree Fort (Adventure Time), Scooby’s Haunted Mansion (Scooby-Doo), Trophy’s E.D.G.E., Trophy’s E.D.G.E. 2, Classic 3 Platform und Training Room.

Modi: 2v2 Team-Koop-Modus, 1v1-Matches, 4-Spieler Free-for-All und The Lab (Übungsmodus)

Der Alpha-Test läuft auf Konsolen und dem PC vom 17. Mai (um 18:00 Uhr) bis zum 29. Mai und bringt direkt auch Crossplay. Auf der Webseite von wbgames.com könnt ihr euch für die Geschlossene Alpha von MultiVersus registrieren. Außerdem können euch Freunde einladen, wenn sie ihren Alpha-Code eingelöst haben.

Wenn ihr für die Alpha angenommen werdet, erhaltet ihr ab dem 17. Mai darüber Auskunft per Mail.

Gefällt euch der Blick auf MultiVersus und wollt ihr bei der Alpha mitmachen, oder ist das gar kein Spiel nach eurem Geschmack? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

