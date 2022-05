FIFA 23 wird das letzte „FIFA“ – EA erklärt, wie es danach weitergeht

Jetzt ist es offiziell: EA Sports trennt sich vom „FIFA„-Namen und benennt seine Fußball-Reihe um – zumindest nach FIFA 23. Was das für das Spiel bedeutet, erklärt EA in einem Statement.

Das ist der neue Name: In einem offiziellen Statement gab EA Sports bekannt, dass die FIFA-Reihe ab Juli 2023 in neuer Form weitergehen wird: Als „EA Sports FC“.

Zuvor wird EA Sports aber noch ein Jahr weitermachen wie gehabt. „FIFA 23“ soll das letzte Spiel in Zusammenarbeit mit dem aktuellen Namens-Partner, der FIFA, werden.

Wie geht es mit FIFA nach FIFA 23 weiter?

Was bleibt in EA Sports FC von FIFA? Im Statement stellte EA Sports klar, dass die wichtigen Lizenzen zu realen Spielern, Ligen und mehr in „EA Sports FC“ erhalten bleiben. Das gelte für

über 19.000 Spieler

Über 700 Teams

Über 100 Stadien

Und 30 Ligen

Dazu zählen auch exklusive Partnerschaften, beispielsweise mit der Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A und MLS.

Zudem werden auch die bekannten Modi zurückkehren. Ultimate Team, der Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA sollen auch in EA Sports FC ihren Platz finden.

Was ändert sich? Hier hält sich EA noch weitestgehend bedeckt. Cam Weber von EA Sports schreibt in dem Statement:

„Diese neue unabhängige Plattform wird neue Möglichkeiten bieten – für Innovation, Kreativität und Weiterentwicklung. Dies ist viel mehr als nur eine symbolische Änderung – als EA SPORTS haben wir uns verpflichtet, dafür zu sorgen, dass EA SPORTS FC ein Symbol des Wandels ist. Wir sind entschlossen, sinnvoll in den Sport zu investieren, und wir freuen uns darauf, mit einer großen und wachsenden Zahl von Partnern zusammenzuarbeiten, um neue authentische Erlebnisse zu schaffen, die einer globalen Fangemeinde Freude bereiten, sie einbeziehen und in die Welt eintauchen lassen. Cam Weber, EVP, Group GM EA SPORTS & Racing (via EA.com)

Hierzu sollen im Sommer 2023 mehr Informationen bekannt gegeben werden.

Was sagt EA zu FIFA 23? Weber betont in dem Statement, dass FIFA 23 das beste und umfassendste FIFA bislang werden soll. Dazu zählen mehr Features, Modi und auch Spieler, Clubs, Ligen und Wettbewerbe.

Besonders interessant: „World Cup Content“, also Inhalte zur Weltmeisterschaft, werden explizit genannt. Möglich also, dass die Weltmeisterschaft 2022 nach dem Erscheinen von FIFA 23 besonders behandelt wird.

FIFA 23 wird wie gewohnt im Herbst erscheinen. Ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.

Was ist mit FIFA 22? Auf die aktuellen FIFA-Titel haben die Änderungen noch keinen Einfluss.

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

Kein plötzlicher Wechsel: Schon länger machten Leaks die Runde, dass es zu so einer Umbenennung kommen könnte. Die Begriffe „EA Sports FC“ oder „EA Sports Football Club“ tauchten über Monate immer wieder als mögliche Alternativen zu „FIFA“ auf. Nun ist es offiziell.

Der ganzen Diskussion um den Namen ging 2021 eine Mitteilung seitens Publisher EA voraus, in der offen über einen neuen Namen für die „EA Sports-Fußballspiele“ nachgedacht wurde. Als Gründe waren unter anderem der hohe Preis für die Namens-Lizenz des FIFA-Verbandes sowie Fragen des Einflusses auf das Spiel im Gespräch.

Was haltet ihr von der Neuausrichtung? Erzählt es uns in den Kommentaren!