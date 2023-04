Jetzt lohnt sich FIFA 23 richtig: Spieler feiern „die beste Season aller Zeiten“

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was sagt ihr zu den Belohnungen? Wisst ihr schon, welche ihr euch holen werdet? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

FIFA 23: Das Community TOTS könnte so stark sein wie noch nie – Wann startet das Team of the Season?

Das ändert sich bei der Weekend League und Division Rivals: So stecken in den Weekend League Rewards ab jetzt aktuelle TOTS-Karten anstatt den mittlerweile größtenteils zu schwachen Team-of-the-Week-Karten.

In FIFA 23 steht das TOTS-Event bevor und pünktlich dazu beginnt in UItimate Team eine neue Season. Diese bringt extrem heftige Rewards mit starken Icon-Karten und starken Gratis-Packs.

