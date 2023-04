FIFA 23: Das Community TOTS könnte so stark sein wie noch nie – Wann startet das Team of the Season?

In FIFA 23 Ultimate Team steht das große TOTS-Event kurz bevor. Es wird traditionell mit dem Community TOTS starten und die möglichen Karten könnten verdammt stark werden.

Das ist das TOTS: Das „Team of the Season” erscheint jedes Jahr in Ultimate Team. Dort werden die Top-Spieler der unterschiedlichen Ligen in den Fokus gestellt – und mit massiv verbesserten Karten ausgerüstet.

Über die kommenden Wochen werden regelmäßig mehrere „Teams der Saison” veröffentlicht, wie das Community TOTS, das Premier League TOTS, das Bundesliga TOTS und mehr. Diese Karten landen dann in den Packs von FIFA 23.

Für einige dieser Mannschaften könnt ihr im Vorfeld eure Stimme abgeben. So gab es bereits Votings für das Community- sowie das Premier League-TOTS.

Wann startet das TOTS endlich? Da zurzeit in FUT das TOTS Warmup begonnen hat und ihr euch im Spiel schon jetzt Packs für das Team of the Season-Event verdienen könnt, sollte das TOTS nicht mehr weit entfernt sein.

Wir gehen von einem Start am Freitag, dem 28. April um 19:00 Uhr aus. Das würde auch zu den letzten Jahren passen.

Die Predictions zum Community TOTS

Überraschend viele starke Spieler standen in diesem Jahr für das Community TOTS zur Wahl, was ein unfassbar starkes Community Team zur Folge haben könnte. Denn man konnte für Stars wie Gabriel Jesus, Coman, De Gea, Robertson, Bernardo Silva, Rodrygo, Bennacer oder Alexis Sanchez abstimmen.

Und wenn diese tatsächlich im TOTS landen, erhalten sie vermutlich heftige Karten, die äußerst begehrt sein dürften.

Das sind die Vorhersagen von futbin: Die bekannte FIFA-Seite futbin hat Predictions für das Community TOTS erstellt und sieht folgende Spieler im finalen Team:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Torhüter:

TH: David De Gea (Manchester United)

TH: Lafont (FC Nantes)

Abwehrspieler:

LV: Robertson (Liverpool FC)

IV: Danilo (Juventus Turin)

RV: Tavernier (Rangers)

IV: Kim Min Jae (SSC Neapel)

IV: Aké (Manchester City)

IV: Otamendi (Benfica Lissabon)

Mittelfeldspieler:

ZM: Bernardo Silva (Manchester City)

ZM: Bennacer (AC Mailand)

ZM: Thuram (Nizza)

ZM: Zielinski (SSC Neapel)

LM: Coman (FC Bayern München)

Stürmer:

ST: Goncalo Ramos (Benfica Lissabon)

ST: Gabriel Jesus (Arsenal)

RF: Rodrygo (Real Madrid)

ST: Sanchez (Marseille)

RF: Jota (Celtic Glasgow)

Bedenkt bei den Predictions aber, dass es sich hierbei lediglich um Vorhersagen handelt. Das endgültige Team könnte ganz anders aussehen. Wir bleiben gespannt auf das finale Team und zeigen euch die neuen Spezialkarten, sobald sie bekannt sind.

Wenn ihr euch schon auf den FIFA-23-Nachfolger EA Sports FC freut, dann haben wir hier alle bereits bekannten Informationen zum kommenden Spiel.