FIFA 23: Premier League TOTS-Voting – So könnt ihr beim wichtigsten Event des Jahres abstimmen

In FIFA 23 wirft das Team of the Season seinen großen Schatten voraus und ihr könnt ab sofort für das Premier League TOTS abstimmen. Wie das funktioniert und welche Spieler zur Wahl stehen, erfahrt ihr hier.

Bald ist es soweit, endlich startet das Team of the Season in FIFA 23 Ultimate Team. Und nachdem die Abstimmung für das Community TOTS bereits stattgefunden hat, ist jetzt das Voting für das Premier League TOTS an der Reihe.

Ihr könnt die besten Premier-League-Spieler der noch laufenden Saison bestimmen und mit dem Voting dazu beitragen, das diese im passenden Team of the Season landen.

Was ist das Team of the Season überhaupt? Das Team of the Season ist das wohl größte Event in FUT und erstreckt sich über mehrere Wochen, in denen jede Liga ihr eigenen TOTS, mit unfassbar starken Spezialkarten, erhält.

Die Besonderheit dabei ist, dass viele der TOTS-Karten sogar bezahlbar sind und Spieler ihre Teams ordentlich verbessern können.

Wann startet das TOTS-Event? Ein genaues Start-Datum für das TOTS hat EA bisher noch nicht bekanntgeben. Da aktuell jedoch noch das Trophy-Titans-Event läuft, rechnen wir mit einem Start des TOTS am Freitag, den 21. April um 19:00 Uhr.

FIFA 23 Premier League TOTS Voting – Für die Spieler könnt ihr abstimmen

Das sind die Kandidaten: Bei der Auswahl zum Premier League TOTS gibt es keine großen Überraschungen. So kann beispielsweise für Haaland, Salah, Kane, Rashford, De Bruyne, Odegaard, Martinelli oder Casemiro abgestimmt werden.

Doch einige Profis werden auch vermisst. So fehlt zum Beispiel Granit Xhaka oder Bruno Fernandes.

So nehmt ihr am Voting teil: Die Abstimmung zum Premier League-TOTS ist hier zu finden (via EA). Zeit habt ihr noch bis Donnerstag, den 20. April um 19:00 Uhr, dann ist das Voting offiziell beendet.

Alle Kandidaten seht ihr hier:

Torhüter:

Nick Pope – Newcastle United

Aaron Ramsdale – Arsenal

Alisson – Liverpool

Bernd Leno – Fulham

Kepa – Chelsea

Verteidiger:

Gabriel Magalhães – Arsenal

William Saliba – Arsenal

Kieran Trippier -Newcastle United

Sven Botman – Newcastle United

Oleksandr Zinchenko – Arsenal

Thiago Silva – Chelsea

Lisandro Martínez – Manchester United

Ben Mee – Brentford

Luke Shaw – Manchester United

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Rúben Dias – Manchester City

Mittelfeldspieler:

Martin Ødegaard – Arsenal

Kevin De Bruyne – Manchester City

Casemiro -Manchester United

Rodri – Manchester City

Bruno Guimarães – Newcastle United

Alexis Mac Allister – Brighton & Hove Albion

João Palhinha – Fulham

James Maddison – ZOM – Leicester City

Solly March – Brighton & Hove Albion

Kaoru Mitoma – Brighton & Hove Albion

Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur

Pierre-Emile Højbjerg – Tottenham Hotspur

Stürmer:

Erling Haaland – Manchester City

Bukayo Saka – Arsenal

Harry Kane – Tottenham Hotspur

Gabriel Martinelli – Arsenal

Jack Grealish – Manchester City

Marcus Rashford – Manchester United

Mohamed Salah – Liverpool

Miguel Almirón – Newcastle United

Ollie Watkins – Aston Villa

Kai Havertz – Chelsea

Riyad Mahrez – Manchester City

Darwin Núñez -Liverpool

Wie findet ihr die Auswahl? Fehlen euch wichtige Spieler? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, welche RTTF-Karten noch Upgrades kriegen können, dann schaut doch mal hierein:

FIFA 23: RTTF-Tracker – Diese Spieler können Upgrades kriegen