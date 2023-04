FIFA 23: Community TOTS-Voting – Endlich könnt ihr das erste Team of the Season wählen

Für viele Spieler beginnt in FIFA 23 bald die beste Zeit der FUT-Saison, denn das TOTS-Event (Team of the Season) fängt endlich an. Die beliebte Promo startet mit dem Voting für das Community Team of the Season und wir zeigen euch, wo und für wen ihr abstimmen könnt.

In den nächsten Wochen wird es haufenweise neue Inhalte für Ultimate Team in Form von neuen Spezialkarten mit absoluten Top-Werten, SBCs und Aufgaben, geben. Der Grund dafür ist die alljährliche TOTS-Promo, die demnächst an den Start geht.

Das Event startet wie in den letzten Jahren mit dem Community Team of the Season. Für das Team ist das Voting bereits gestartet ist.

Was ist das Team of the Season überhaupt? Viele FUT-Spieler warten das FIFA-Jahr sehnsüchtig auf das TOTS-Event, denn während des Events gibt es hunderte neue Spezialkarten, bei denen Werte unter 90 eine Seltenheit sind.

Die Besonderheit dabei ist, dass viele der TOTS-Karten sogar bezahlbar sind und Spieler ihre Teams ordentlich verbessern können.

Wann startet das TOTS-Event? Ein genaues Start-Datum für das TOTS hat EA bisher noch nicht bekanntgeben. Da aktuell jedoch noch das Trophy-Titans-Event läuft und am kommenden Freitag mit neuen Karten fortgeführt wird, rechnen wir mit einem Start des TOTS am Freitag, den 20. April um 19:00 Uhr.

FIFA 23 Community TOTS Voting – Diese Spieler stehen zur Auswahl

Was ist das Community-TOTS? Das Community-TOTS setzt den Fokus auf Fußballer, die im Laufe der aktuellen Saison konstant starke Leistungen gezeigt haben, jedoch nicht mehr als eine leistungsbasierte Spezialkarte (zum Beispiel Inform) in FUT 23 erhalten haben.

Überraschungen im Community TOTS: In der 100 Spieler umfassenden Liste befinden sich einige Top-Namen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Vor allem stechen Stars wie Gabriel Jesus, Coman, De Gea, Robertson, Bernardo Silva, Rodrygo oder Alexis Sanchez heraus.

Überraschend sind zudem Kandidaten aus den unteren deutschen Ligen, so ist mit Jan-Niklas Beste von Heidenheim ein 2. Liga-Kicker und mit Robin Fellhauer sogar ein Profi aus der 3. Liga nominiert. Doch die Chancen auf eine TOTS-Karte dürften bei der starken Konkurrenz relativ gering sein.

So nehmt ihr am Voting teil: Die Abstimmung zum Community-TOTS ist hier zu finden (via EA).

Hier seht ihr alle Spieler, für die ihr abstimmen könnt:

Torhüter:

De Gea – Manchester United

Yann Sommer – Bayern München

Alban Lafont – FC Nantes

Guglielmo Vicario – Empoli

Dominik Livaković – Dinamo Zagreb

Rodrigo Rey – Independiente

Harry Lewis – Bradford City

Verteidiger:

Andrew Robertson – Liverpool

Danilo – Juventus

Nuno Santos – Sporting CP

James Tavernier – Rangers

Lutsharel Geertruida – Feyenoord

Gayà – Valencia CF

Ramy Bensebaini – Borussia M’gladbach

Marc Bartra – Trabzonspor

Nicolás Otamendi – Benfica

Min Jae Kim – Napoli

Andrei Girotto – FC Nantes

Nathan Aké – Manchester City

Axel Disasi – AS Monaco

Christopher Trimmel – 1. FC Union Berlin

Lucas Martínez Quarta – Fiorentina

Jonathan Gradit – RC Lens

Stefan Bell – 1. FSV Mainz 05

Oumar Solet – RB Salzburg

Milan van Ewijk – sc Heerenveen

Saud Abdulhamid – Al Hilal

Maxim De Cuyper – Westerlo

Leif Davis – Ipswich Town

Kylian Kaïboué – SC Bastia

Robin Fellhauer – SV Elversberg

Mittelfeldspieler:

Parejo – Villarreal CF

Kingsley Coman – Bayern München

Bernardo Silva – Manchester City

Anderson Talisca – Al Nassr

Declan Rice – West Ham United

Piotr Zieliński – Napoli

Yannick Gerhardt – VfL Wolfsburg

Ricardo Horta – Braga

Ismaël Bennacer – Milan

Samuel Chukwueze – Villarreal CF

Otávio – FC Porto

Hakan Çalhanoğlu – Inter

Junya Ito – Stade de Reims

Merino – Real Sociedad

Craig Goodwin – Adelaide United

Khéphren Thuram – OGC Nice

Lee Jae Sung – 1. FSV Mainz 05

Vitaliy Buyalskyi – Dynamo Kyiv

Kerem Aktürkoğlu – Galatasaray

Enzo Le Fée – FC Lorient

Josué – Legia Warszawa

Nicolás Lodeiro – Seattle Sounders

Joey Veerman – PSV

Isi – Rayo Vallecano

Ritsu Doan – SC Freiburg

Gedson Fernandes – Beşiktaş

Josh Brownhill – Burnley

Soufiane Rahimi – Al Ain FC (UAE)

Myrto Uzuni – Granada CF

Joelinton – Newcastle United

Viktor Claesson – FC København

Sin Jin Ho – Incheon United

Mike Trésor – Genk

Reo Hatate – Celtic

Max Meyer – FC Luzern

Moisés Caicedo – Brighton & Hove Albion

Hugo Vetlesen – FK Bodø/Glimt

Samuel Gustafson – BK Häcken

Jan Niklas Beste – 1. FC Heidenheim

Mads Bidstrup – FC Nordsjælland

Gabri Veiga – RC Celta de Vigo

Stürmer:

Dušan Tadić – Ajax

Rodrygo – Real Madrid

Levi García – AEK

Gonçalo Ramos – Benfica

Gabriel Jesus – Arsenal

Deulofeu – Udinese

Gianluca Lapadula – Cagliari

Terem Moffi – OGC Nice

Morata – Atlético de Madrid

Haji Wright – Antalyaspor

Aitor – Panathinaikos

Alexis Sánchez – Olympique de Marseille

Guido Burgstaller – Rapid Wien

Breel Embolo – AS Monaco

Davidson – Wuhan Three Towns

Jota – Celtic

Sheraldo Becker – 1. FC Union Berlin

Vedat Muriqi – RCD Mallorca

Lallianzuala Chhangte – Mumbai City FC

Cucho Hernández – Columbus Crew

Jean-Pierre Nsame – BSC Young Boys

Armand Laurienté – Sassuolo

Adama Traoré – Ferencvárosi TC

Tomáš Čvančara – Sparta Praha

Peter Shalulile – Mamelodi Sundowns FC

João Pedro – Watford

Jack Byrne – Shamrock Rovers

Denis Alibec – Farul Constanța

Hier sind alle Spieler, die aus der 1. und 2. Bundesliga zur Wahl stehen:

Yann Sommer – Bayern München

Ramy Bensebaini – Borussia M’gladbach

Christopher Trimmel – 1. FC Union Berlin

Stefan Bell – 1. FSV Mainz 05

Robin Fellhauer – SV Elversberg

Kingsley Coman – Bayern München

Yannick Gerhardt – VfL Wolfsburg

Lee Jae Sung – 1. FSV Mainz 05

Ritsu Doan – SC Freiburg

Jan Niklas Beste – 1. FC Heidenheim

Sheraldo Becker – 1. FC Union Berlin

Wie habt ihr euch entschieden? Für welche Spieler habt ihr abgestimmt? Teilt eure Meinung doch in den Kommentaren.

