Frauen-Fußballprofis reagieren auf ihre Charaktere in FIFA 23 und sind entsetzt

Andere Spielerinnen sind ebenfalls unzufrieden mit ihren Darstellungen im Spiel. So schreibt die kanadische Nationalspielerin Janine Beckie, sie habe ihre lang verschollene Zwillings-Schwester gefunden – offensichtlich zweieiig (via Twitter ).

Was ist das Problem? Auf Twitter teilen einige Profi-Spielerinnen Screenshots ihrer virtuellen Counterparts und beschweren sich über die mangelnde Ähnlichkeit. Nicht nur, dass manche Charaktere nicht aussehen, wie die Originale, sie wurden in manchen Fällen auch noch aufgehellt.

Die UWCL können Spieler in Anstoßmodi, Turniermodus und 1-gegen-1-Saisons sowie Koop-Saisons erleben. Die 12 Teams der NWSL sind in den Anstoßmodi, Turniermodus, 1-gegen-1-Saisons sowie Koop-Saisons und Online-Freundschaftsspielen verfügbar.

Was ist neu in FIFA 23? Mit dem Update vom 23. März wurden die Teams der NWSL und UWCL zu FIFA 23 hinzugefügt. Der Producer Munraj schreibt in einem Post dazu, man repräsentiere damit die diverse Welt des Fußballs (via EA ).

