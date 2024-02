EA FC 24: RTTF Tracker – Alle Anforderungen, Spieler und Upgrades in der Übersicht

Was ist der RTTK-Tracker? Mit unserem Live-Tracker seht ihr alle Upgrades auf einen Blick. In der Tabelle ist jede einzelne RTTF-Karte aufgelistet. Bereits erhaltene IF-Ugrades werden durch eine fett-gedrucktes Rating hervorgehoben. Andere Verbesserungen in Form von zusätzlichen Playstyles oder Aufwertungen im Bereich Schwacher Fuß und Spezialbewegungen findet ihr im hinteren Teil der Tabelle.

Einen ähnlichen Tracker hatten wir bereits für die Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe erstellt. Schaut euch nochmal alle Spieler und ihre finalen Upgrades an: RTTK-Tracker für EA FC 24 – Alle Upgrades und Spieler in der Übersicht

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to