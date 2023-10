EA FC 24: RTTK-Tracker – Alle Upgrades und Spieler in der Liste

So funktionieren Upgrades für RTTK-Karten: Damit die neuen RTTK-Karten Upgrades erhalten, müssen die echten Vereine der jeweiligen Spieler in den Gruppenphasen der jeweiligen Wettbewerbe Spiele gewinnen.

In EA FC 24 gibt es passend zu den europäischen Fußball-Wettbewerben Champions, League, Europa League, Conference League und Women’s Champions League neu RTTK-Karten (Road to the Knockouts). Diesesind dynamisch und können immer stärker werden. Unser RTTK-Tracker zeigt euch, welche Karten Upgrades kriegen.

Insert

You are going to send email to