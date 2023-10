EA FC 24: RTTK-Team 2 startet morgen – Alle Leaks und Infos

In EA FC 24 startet morgen bereits das Team 2 des RTTK-Events. Alle Leaks und Infos zum zweiten Team von „Road to the Knockouts” zeigen wir euch hier.

Wann kommt das RTTK Team 2? Das „Road to the Knockouts”-Event in EA FC 24 hat bereits begonnen und Team 1 ist bereits seit letztem Freitag im Spiel. Morgen, am 6. Oktober 2023 um 19:00 Uhr, erscheint dann Team 2 mit frischen Spezialkarten.

Was ist das für ein Event? Das „RTTK” steht für „Road to the Knockouts” und ist seit Jahren Teil von Ultimate Team. Das Event bringt dynamische Karten, die eine Verbindung zum realen Fußball herstellen.

Diese können immer besser werden, wenn das reale Team des Spielers in der Champions League, Europa League oder Conference League Erfolge feiert.

Damit eine RTTK-Karte besser wird muss folgendes eintreten:

+1 im Gesamtrating bei 2 Siegen aus den übrigen Gruppenspielen

+1 im Gesamtrating bei der Qualifikation fürs Achtelfinale

Alle Leaks zum RTTK Team 2 in EA FC 24

Was sagen die Leaks? Der bekannte Leaker Fut Scoreboard hat mal wieder (via X) zugeschlagen und gleich Leaks zum kompletten Team 2 von Road to the Knockouts veröffentlicht.

Laut Fut Scoreboard sollen folgende Karten in Team 2 auftauchen:

Lewandowski – Champions League

Dembélé – Champions League

Modric – Champions League

Pepe – Champions League

Acuna – Champions League

Di Maria – Champions League

Darmian – Champions League

Pedro – Champions League

Dest – Champions League

Matic – Europa League

Bergwijn – Europa League

Aouar – Europa League

Clauss – Europa League

Joao Pedro – Europa League

Hector Bellerin – Europa League

Hincapie – Europa League

Cissoko – Europa League

Götze – Conference League

Diego Carlos – Conference League

David – Conference League

Clasie – Conference League

Amartey – Conference League

Bacha – Women’s Champions League

Malard – Women’s Champions League

Cuthbert – Women’s Champions League

Beachtet aber: Bei diesen Leaks handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Informationen. Es ist also möglich, dass diese Spieler nicht im Team auftauchen oder andere Karten erscheinen.

