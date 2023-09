EA FC 24: RTTK startet morgen – Alle Leaks & Infos zu Road to the Knockouts

In EA FC 24 startet mit dem RTTK-Event die erste große Promo im FIFA-Nachfolger. Alles, was wir bereits zu „Road to the Knockouts” wissen, erfahrt ihr hier.

Wann startet RTTK? Das „Road to the Knockouts”-Event in EA FC 24 startet am Freitag, dem 29. September 2023 um 19:00 Uhr. Das bestätigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team.

Was ist das für ein Event? Das „RTTK” steht für „Road to the Knockouts” und ist seit Jahren Teil von Ultimate Team. Das Event bringt üblicherweise neue dynamische Karten, die eine Verbindung zum realen Fußball herstellen.

Diese können nämlich immer besser werden, wenn das reale Team des Spielers in der Champions League, Europa League oder Conference League Erfolge feiert.

Das konnten in der Vergangenheit Siege oder der Einzug in die K.O.-Phase sein. Wie genau das Upgrade dieses Jahr funktioniert, ist noch unbekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Was ihr beim RTTK in EA FC 24 erwarten könnt – Infos & Leaks

Was bringt das RTTK-Event? Das Event wird vermutlich wieder ein neues Team voller Spezialkarten bringen, die ab dem Event-Start in Packs zu finden sein werden. Allerdings dürfte die Chance auf die Karten niedrig sein. Zudem ist mit neuen Wochenzielen und mit thematischen SBCs (Squad Building Challenges) zu rechnen.

Außerdem deutet es sich an, dass Karten für die Women’s Champions mit von der Partie sind. Das erkennt man an dem neuen Kartendesign auf dem Ladebildschirm.

Erste Karten sind offiziell bekannt: Der offizielle „UEFA Champions League”-Kanal auf X (ehemals Twitter) hat die ersten 3 offiziellen Karten schon jetzt geteilt. Dabei handelt es sich um:

ST: Openda – RB Leipzig

LAV: Machado – RC Lens

IV: Bonucci – Union Berlin

Was sagen die Leaks? Der bekannte FUT-Leaker „Fut Sheriff”, der bekannt für seine verlässlichen Leaks ist, hat mal wieder ein paar Namen genannt, mit denen im Event zu rechnen sein soll.

Er spricht von neuen RTTK-Karten für:

Bruno Fernandes – Manchester United

Saka – Arsenal FC

De Paul – Atletico Madrid

Kalulu – AC Mailand

Beachtet aber: Bei diesen Leaks handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Informationen. Es ist also möglich, dass diese Spieler nicht im Team auftauchen oder andere Karten erscheinen.

