Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Pygraulon und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO gibt es heute erneut eine Rampenlicht-Stunde. Dabei warten Pygraulon und ein Sternenstaub-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein wiederkehrendes Event in Pokémon GO. Hierbei gibt es ein oder mehrere Pokémon, die im Vordergrund stehen und in hoher Anzahl erscheinen. Das Event findet jeden Dienstag statt.

Zudem bringt das Event einen Bonus mit, von dem ihr in der Zeit des Events profitieren könnt.

In der heutigen Rampenlicht-Stunde erwartet euch Pygraulon. Das Psycho-Pokémon aus der 5. Generation besitzt mit Megalon eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 21. Mai – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde beginnt wie gewohnt um 18:00 Uhr. Sie läuft 60 Minuten und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr in der Zeit des Events Pokémon, erhaltet ihr für diese die doppelte Menge an Sternenstaub. Hierbei ist es egal, welche Pokémon ihr fangt.

Kann man Shiny-Pygraulon fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Pygraulon treffen.

Pygraulon und Megalon in ihrer normalen- und Shiny-Form

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr plant, Pygraulon oder seine Entwicklung für Raids oder in der Kampfliga einzusetzen, werdet ihr enttäuscht werden. Die beiden Pokémon sind weder in der Kampfliga gut, noch zählen sie zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Seid ihr Shiny-Jäger, könnte sich das Event für euch mehr lohnen. Die Chance, dass ein Shiny-Pygraulon erscheint, ist zwar nicht erhöht, jedoch habt ihr durch die große Anzahl an Spawns viele Pygraulon, die potenziell als Shiny erscheinen könnten.

Außerdem könnt ihr euren Vorrat an Sternenstaub durch den Sternenstaub-Bonus etwas erhöhen. Pygraulon gehört zwar nicht zu den Pokémon, die euch mehr Sternenstaub bringen, doch auch hier könnt ihr durch die hohe Anzahl an Spawns profitieren.

Freut ihr euch auf die Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr daran teilnehmen und so viele Pygraulon wie möglich jagen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Neben den Rampenlicht-Stunden, gibt es natürlich noch weitere Events, die in den restlichen Tagen des Monats stattfinden. Eine Übersicht über die Events im Mai 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns.