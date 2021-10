Pokémon GO: Mehr Sternenstaub beim Fangen – 22 Monster, die euch einen Bonus bringen

Der Sternenstaub in Pokémon GO gehört zu den wichtigsten Währungen. Aus diesem Grund ist es ratsam möglichst viel davon zu sammeln. Seit einiger Zeit gibt es im Spiel Monster, die euch beim Fangen besonders viel Sternenstaub bringen. Wir zeigen euch welche das sind und wie hoch der Bonus ist.

Was ist Sternenstaub? Beim Sternenstaub handelt es sich um eine Art Währung in Pokémon GO. Ihr bekommt sie unter anderem beim Fangen von Monstern, aber auch beim Drehen von PokéStops, Öffnen von Geschenken oder als Belohnung in diversen Quests.

Der Sternenstaub ist für euch im Spiel aber nicht nur interessant, um ihn zu sammeln. Ihr benötigt ihn auch, um in Pokémon GO voranzukommen. Möchtet ihr eure Pokémon hochleveln, tauschen oder deren Form ändern, dann wird eine entsprechende Menge des kostbaren Staubs benötigt.

Das kann unter Umständen auch richtig teuer werden, deshalb ist es ratsam sich möglichst viel Sternenstaub anzusammeln. Seit einiger Zeit hat Niantic bei vereinzelten Pokémon einen besonderen Fangbonus hinterlegt, der euch mehr Staub bringt. Wir zeigen euch welche das sind.

Mehr Sternenstaub beim Fangen dieser 22 Monster

Um beim Fangen von Pokémon besonders viel Sternenstaub zu bekommen, solltet ihr nach den folgenden Monstern Ausschau halten. Diese bringen euch einen besonderen Fang-Bonus in Form von mehr Sternenstaub. Wollt ihr die Menge weiter erhöhen, dann bietet sich an, ein Sternenstück zu setzen.

Folgenden Sternenstaub könnt ihr je nach Pokémon und unter Berücksichtigung vom Wetter und eines Sternstückes bekommen:

Pokémon ohne Sternenstück mit Sternenstück bei Wetter-Boost

ohne Sternenstück bei Wetter-Boost

mit Sternenstück Paras 500 750 625 938 Parasek 700 1.050 875 1.312 Mauzi 500 750 625 938 Alola-Mauzi 750 1.125 938 1.406 Snobilikat 700 1.050 875 1.312 Alola-Snobilikat 950 1.425 1.188 1.781 Muschas 1.000 1.500 1.250 1.875 Austos 1.200 1.800 1.500 2.250 Sterndu 750 1.125 938 1.406 Starmie 950 1.425 1.188 1.781 Botogel 500 750 625 938 Knilz 500 750 625 938 Kapilz 700 1.050 875 1.312 Zobiris 750 1.125 938 1.406 Palimpalim 1.000 1.500 1.250 1.875 Wadribie 750 1.125 938 1.406 Hornweisel 950 1.425 1.188 1.781 Ohrdoch 2.100 3.150 2.625 3.938 Unratütox 750 1.125 936 1.406 Deponitox 950 1.425 1.188 1.781 Tarnpignon 500 750 625 938 Hutsassa 700 1.050 875 1.312

Was ist ein Sternenstück? Bei einem Sternenstück handelt es sich um ein spezielles Item, was ihr im Ingame-Shop des Spiels erwerben könnt. Dieses Item hält nach dem Aktivieren 30 Minuten und bringt euch in dieser Zeit 50 % mehr Sternenstaub. Es lohnt sich vor allem, wenn ihr die Möglichkeit habt viele Monster zu fangen.

Sternenstück (links) und Symbol für den Wetter-Boost in der Fangmaske (rechts)

Was ist der Wetter-Boost? Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Bonus. Diesen erhaltet ihr, wenn das Wetter während des Fangens optimal für das jeweilige Monster ist. So wird Mauzi vor allem von Nebel angezogen oder Sterndu von Regen. Ob es eine Wetterverstärkung hat, könnt ihr beim Fangen anhand des Symbols in der oberen rechten Ecke sehen.

Wie bekommt ihr diese Monster? Grundsätzlich könnt ihr diese Pokémon alle in der Wildnis fangen. Ab und zu findet ihr sie aber auch in den Belohnungen von Feld- und Spezialforschungen oder durch Team-GO-Rocket. Gelegentlich kommt auch eins davon in die Rampenlichtstunde. Das solltet ihr dann auf jeden Fall nutzen, um möglichst viel Sternenstaub zu generieren.

Wie findet ihr es, dass ihr beim Fangen von bestimmten Pokémon mehr Sternenstaub bekommen könnt? Nutzt ihr das bei diesen Monstern aus und fangt sie auf jeden Fall? Und welches dieser Pokémon wünscht ihr euch für eine der Rampenlicht-Stunden? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Ihr seid noch auf der Suche nach einem guten Monster für den Einsatz in Raids? Wir haben euch die besten Angreifer nach Typ in Pokémon GO zusammengefasst.