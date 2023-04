EA Sports startet mit dem „neuen FIFA 24“ durch – Wir waren in London und haben mit einem der Chefs gesprochen

MeinMMO-Autor Julian Schröder hatte die Chance auf einem EA Event mit David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing EA Sports, über die neue Marke EA Sports FC zu sprechen. Dort hat er erfahren, wie EA in den Community-Fußball investiert und wie die Zukunft der Fußballspiele aussehen könnte.

Über das Osterwochenende hat EA zu einem Presse-Event in London geladen, das auch wir von MeinMMO besuchen durften. Unser Autor Julian Schröder war vor Ort und durfte sogar ein Gespräch mit EA Chef David Jackson führen.

EA Sports investiert 10 Millionen Dollar in Community-Fußball

Nach der Trennung von der FIFA schlägt EA Sports nun neue Wege ein und bringt statt FIFA 24 dieses Jahr mit EA Sports FC ein eigenes Spiel auf den Markt. Es ist eine Art geistiger Nachfolger von FIFA. Mit „FC Futures“ wird außerdem ein Projekt gestartet, um den Jugendfußball weltweit zu fördern und in den nächsten 3 Jahren stolze 10 Millionen US-Dollar zu investieren.

Startschuss dafür war die Eröffnung der Rocky and Wrighty Arena an der Turnham Academy in Süd-London.

Anwesend bei der Eröffnungszeremonie waren neben EA-Chef David Jackson auch Emma Hayes, Trainerin des Frauenteams des FC Chelsea sowie Arsenal-Legende Ian Wright, der auch teilweise namensgebend für das moderne Spielfeld an seiner ehemaligen Schule ist.

Rocky and Wrighty Arena an der Turnham Academy

EA SPORTS FC ist ein Symbol für eine positive Fußballzukunft. Und das Fundament dieser Zukunft ist es, jungen Menschen den Zugang und die Ressourcen zu geben, mit denen sie ihre Träume verwirklichen können. David Jackson, Vizepräsident of Brand Marketing bei EA Sports zur Eröffnung des neuen Trainingsplatzes.

Außerdem enthüllt der EA-Chef Pläne, weitere Community-Spielfelder weltweit zu eröffnen und erzählt uns im Interview von einem weiteren Projekt: „In Vancouver liefern wir ein ähnliches Spielfeld auf Community-Ebene, mit Hilfe einer Organisation namens Hope and Health, die indigenen jungen Menschen Zugang zu Sportanlagen ermöglicht. Das ist wirklich, wirklich bedeutsam für uns.”

Ob die neuen weltweiten Community-Spielfelder auch dabei helfen können, eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen für die zukünftigen Fußball-Simulationen von EA Sports zu begeistern, wird sich wohl in der Zukunft zeigen.

„Die Gelegenheit, die EA Sports FC bietet, ist immens für uns“

Im Interview mit David Jackson, geht es neben der „FC Futures“-Initiative auch um die Zukunft von EA Sports FC, sowie um die Evolution von Fußball-Games:

„Heutzutage, selbst bei AAA-Spielen von uns sind sich manche Abläufe, besonders für Spieler, die sehr häufig spielen, ziemlich identisch. Ich denke, dass in der Zukunft so viele Daten in diese Erfahrungen fließen werden, dass das Spielerlebnis jedes Mal unterschiedlich sein wird.“

Zudem verrät er, dass die in FIFA 22 eingeführte HyperMotion-Technologie erst der Anfang sei und man in Zukunft mit noch mehr Entwicklung dieser Art sehen wird:

„HyperMotion war ein großer Entwicklungssprung für uns. Es hat den Spielern geholfen, zu verstehen, wie die Zukunft aussehen könnte. In Zukunft werden wir noch mehr in diese Erfahrungen investieren, denn Realismus und Authentizität sind zwei sehr wichtige Säulen für uns.“

David Jackson blickt positiv in die Zukunft: „Die Gelegenheit, die EA Sports FC bietet, ist immens für uns. Wir wollen eine Marke für die Zukunft aufbauen. Wir wollen sicherstellen, dass es auch durch seine Identität und die visuelle Qualität, die wir liefern, eine Marke im Fußball ist, die etwas anders ist.”

